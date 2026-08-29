Технологии

Huawei представила ноутбук MateBook Pro S с Privacy Display

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Huawei официально представила ноутбуки MateBook Pro S с функцией Privacy Display. Эта технология делает изображение на экране невидимым для людей, находящихся сбоку, что защищает данные от посторонних взглядов. Об этом сообщает портал «Самара онлайн 24».

В новой линейке доступны три версии: с 24 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища за 10 299 юаней (примерно 131 000 рублей), с 24 ГБ и 1 ТБ за 11 799 юаней (около 150 000 рублей) и коллекционная с 32 ГБ и 1 ТБ за 14 999 юаней (около 191 000 рублей). Корпус выполнен из магниево-литиевого сплава, поэтому стандартная модель весит 798 граммов, а коллекционная с матовым экраном — около 825 граммов.

Устройство оснащено 14,2-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3,1K, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1600 нит. Внутри установлен новый процессор Kirin XE90, который, по заявлению компании, стал быстрее на 23% в однопоточных задачах, мощнее на 40% в работе с нейросетями и экономичнее на 25%.

Ранее, в августе, в продажу вышли стандартные версии без этой функции.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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