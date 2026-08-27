Кабачок больше не натираю: режу длинными лентами и заворачиваю внутрь горячую начинку

К концу лета кабачки успевают побывать и в оладьях, и в рагу, и на сковороде кружочками. Когда эти варианты надоедают, я вообще убираю терку: нарезаю молодой кабачок длинными тонкими лентами, быстро подрумяниваю их и сворачиваю вокруг начинки из курицы и сыра.

Получаются небольшие рулетики, которые можно подать вместо привычной запеканки. Кабачок остается мягким, внутри прячется сочная начинка, а сверху появляется сырная корочка. Особенно удобно, что для блюда не нужно ни тесто, ни панировка.

Что понадобится

На 2 молодых кабачка беру:

куриное филе — 250 г;

твердый сыр — 100 г;

помидор — 1 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

сметану — 2 ст. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу;

зелень — небольшой пучок.

Лучше брать молодые кабачки небольшого диаметра. У них нежнее кожица и практически нет крупных семян, поэтому длинные пластины получаются ровными и хорошо сворачиваются.

Вместо терки беру овощечистку

Кабачок мою и срезаю кончики. Затем обычной овощечисткой или широким ножом снимаю вдоль длинные тонкие полоски. Центральную слишком мягкую часть с семенами для рулетиков не использую — ее можно оставить для супа или овощного рагу.

Ленты слегка солю и оставляю примерно на 10 минут. После этого промакиваю выступившую влагу бумажным полотенцем.

Подобный способ нарезки используют и для кабачковых рулетиков с разными начинками. В подборках «Гастрономъ» кабачки также нарезают тонкими продольными пластинами, которые затем удобно сворачивать.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «После десятой партии кабачковых оладий терку уже просто не хочется видеть. Рулетики мне понравились именно тем, что овощ ощущается совершенно иначе. Главное — делать полоски действительно тонкими, тогда они сворачиваются без трещин».

Кабачок сначала слегка подрумяниваю

Сковороду смазываю небольшим количеством масла и выкладываю полоски буквально на минуту-полторы с каждой стороны. Полностью готовить их не нужно.

Задача другая — сделать кабачок гибким и слегка подрумянить поверхность. После такой подготовки ленты гораздо легче свернуть вокруг начинки.

Можно сделать это и в духовке: разложить пластины на противне и ненадолго поставить под сильный жар. Такой вариант удобнее, если рулетиков готовится сразу много.

Овощи перед приготовлением необходимо тщательно промывать. Соответствующие рекомендации по обработке свежей продукции публикует Роспотребнадзор.

Начинку кладу на самый край

Куриное филе заранее отвариваю или обжариваю до полной готовности, а затем мелко нарезаю. Смешиваю его с половиной тертого сыра, чесноком, зеленью и ложкой сметаны.

На край каждой кабачковой полоски кладу небольшую порцию начинки и сворачиваю плотным рулетом. Заготовки устанавливаю в форму рядом друг с другом швом вниз.

Слишком много начинки класть не стоит. Она начнет выпадать при сворачивании, а сами рулетики потеряют форму.

Рецепты кабачковых рулетиков с сырными, овощными и мясными наполнителями можно встретить и у «Едим Дома», поэтому сам принцип удобен тем, что начинку легко менять под продукты в холодильнике.

Последние 10 минут все решает сыр

Сверху смазываю рулетики оставшейся сметаной и посыпаю сыром. Форму отправляю в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 10–15 минут.

Дольше держать блюдо нет необходимости: курица уже готова, а кабачковые ленты предварительно побывали на сковороде. Нужно только хорошо прогреть середину и дождаться расплавленного сыра сверху.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Я пробовала класть внутрь просто сыр с зеленью, грибы и оставшуюся после ужина курицу. Последний вариант дома понравился больше всего. Получается уже не овощная закуска, а нормальный горячий ужин, к которому даже гарнир не хочется готовить».

Один кабачок — сразу несколько вариантов

Начинка здесь вообще не обязана быть мясной. Внутрь можно положить творожный сыр с зеленью, обжаренные грибы или смесь сыра и помидоров. Поэтому один и тот же способ приготовления легко использовать несколько раз и не повторять блюдо.

Главное отличие от привычных кабачковых оладий — овощ здесь не растворяется в тесте, а остается самостоятельным слоем вокруг горячей начинки. Именно поэтому и вкус, и текстура воспринимаются совершенно иначе.

В конце сезона, когда кабачков особенно много, такой рецепт хорошо разбавляет привычную череду оладий и рагу: никаких гор муки и долгого натирания — только тонкие ленты, начинка и несколько минут в духовке.

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