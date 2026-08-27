Новости Татарстана

Минниханов выразил глубокое уважение многодетным семьям Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Рустам Минниханов и его супруга Гульсина ежегодно принимают в Казанском Кремле лучшие семьи республики. На этот раз на торжественный прием пригласили 48 семей: многодетных родителей, супругов, которые десятилетиями идут рука об руку, и семьи, чьи сыновья сегодня мужественно защищают рубежи Родины.

В своем канале в МАКСе раис написал, что для них с женой это огромное удовольствие и честь. Он подчеркнул: семья — самое дорогое и ценное, что есть в жизни, и поблагодарил родителей за их труд и душевную щедрость.

Минниханов выразил глубокое уважение многодетным семьям Татарстана. Ранее «Татар-информ» сообщал, что прием был посвящен чествованию лучших семей республики и прошел в Казанском Кремле.

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