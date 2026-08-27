В Татарстане отремонтирован участок дороги Билярск – Ерыкла длиной 6,7 км

В Алексеевском районе Татарстана завершили ремонт дороги Билярск – Ерыкла. Подрядчики обновили участок длиной 6,7 километра — с 0,9-го по 7,6-й километр. Работы велись по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Миндортрансе РТ.

На объекте уложили песчаное основание, два слоя щебеночно-песчаной смеси, нижний слой асфальтобетона и верхний — тоже из щебеночно-песчаной смеси. Общая площадь покрытия превысила 47 тысяч квадратных метров. Дорожники укрепили обочины асфальтогранулятом, построили и отремонтировали девять труб для пропуска воды.

Для безопасности автомобилистов установили 52 дорожных знака, 260 сигнальных столбиков и 244 метра барьерного ограждения. На проезжую часть нанесли горизонтальную разметку. Теперь этот участок трассы стал заметно удобнее и безопаснее для местных жителей и транзитного транспорта.