Технологии

Более 10 млн пользователей Apple добавили веб-версию MAX на экран «Домой»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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По данным пресс-службы мессенджера MAX, веб-версию сервиса добавили на экран «Домой» более десяти миллионов владельцев устройств Apple. Информацию также приводит «Российская газета».

Теперь пользователям доступны уведомления и новые функции: создание публичных каналов, просмотр историй и комментирование записей.

Чтобы установить веб-версию MAX на iPhone, откройте в Safari сайт web.max.ru, нажмите на три точки внизу экрана, выберите «Поделиться», а затем «Добавить на экран „Домой“».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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