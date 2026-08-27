Более 10 млн пользователей Apple добавили веб-версию MAX на экран «Домой»

По данным пресс-службы мессенджера MAX, веб-версию сервиса добавили на экран «Домой» более десяти миллионов владельцев устройств Apple. Информацию также приводит «Российская газета».

Теперь пользователям доступны уведомления и новые функции: создание публичных каналов, просмотр историй и комментирование записей.

Чтобы установить веб-версию MAX на iPhone, откройте в Safari сайт web.max.ru, нажмите на три точки внизу экрана, выберите «Поделиться», а затем «Добавить на экран „Домой“».