Новости Татарстана

Пациенты РКОД опять пожаловались на дефицит лекарств: партия оказалась бракованной

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Пациенты казанского онкодиспансера опять остались без жизненно важных лекарств. На этот раз в ситуации виновата бракованная партия «Фулвестранта» — Росздравнадзор изъял её из обращения. Людям, которым нужна «нагрузочная дозировка» в начале курса, каждый день промедления грозит потерей эффективности лечения.

В редакцию Inkazan обратилась жительница, которая сообщила о проблемах с выдачей «Рибоциклиба» и «Фулвестранта» в нескольких медучреждениях республики. На горячей линии ОМС ей рассказали, что закупки приостановили на региональном уровне, а в самом РКОД ссылаются на задержки с продлением контрактов. Пациенты не могут дозвониться до врачей и не знают, когда вернут шанс на полноценную терапию.

В минздраве Татарстана заявили, что препараты для онкодиспансера закупает ГУП «Таттехмедфарм» и на 2026 год лекарства закуплены полностью. При этом отсутствие «Фулвестранта» с 7 по 26 августа объяснили изъятием одной серии из-за несоответствия качеству. Чтобы закрыть дыру, объявили дополнительные аукционы, и сейчас препарат есть в достаточном количестве. Дефицит «Рибоциклиба» в ведомстве не подтвердили.

Напомним, в начале июля в РКОД уже возникал дефицит противоопухолевых препаратов. Тогда одной пациентке пришлось ехать в Мамадыш и покупать лекарства за свои 20 тысяч рублей. Минздрав объяснял это общероссийским дефицитом «Карбоплатина» и обещал подбирать альтернативные схемы терапии. Сейчас пациентам также назначают другие противоопухолевые препараты, а ситуация, по словам пресс-службы, под контролем.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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