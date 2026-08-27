Минэкологии РТ планирует открыть пункты приема шин по всей республике

Более 430 тонн старых шин собрали и отдали на переработку в Татарстане за первое полугодие 2026 года. Пункты приема покрышек действуют в 36 районах республики. О планах расширить сеть на всю территорию региона рассказал министр экологии РТ Азат Зиганшин на XXI Всероссийской конференции имени А.И. Щеповских.

«С 2025 года министерство вместе с компанией „Татнефть“ и органами местного самоуправления создает республиканскую сеть пунктов приема шин, — рассказал Зиганшин. — Собранное вторичное сырье передается на переработку, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла. Приоритетная задача — расширить географию пунктов на все муниципальные образования».

Адреса пунктов приема шин и покрышек уже нанесены на экокарту Татарстана в подсистеме «Зеленые стандарты». Также на карте отмечены точки сбора других отходов, которые организовали региональные операторы «УК „ПЖКХ“ и „Гринта“. Туда жители могут сдать разные фракции, а затем их отправят на переработку или утилизацию.