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КРОС оценил заметность пациентских НКО в нейросетях

Анастасия Шарова Автор статьи
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Коммуникационное агентство КРОС представило третий «Индекс активности организаций, оказывающих поддержку пациентам с тяжелыми заболеваниями». Исследование показывает, насколько заметны пациентские организации и благотворительные фонды в публичном поле, как они взаимодействуют с пациентами, государством и профессиональным сообществом.

В этом году в индекс впервые включили отдельную оценку присутствия таких организаций в ответах популярных генеративных нейросетей. В КРОС отметили, что высокая публичность не всегда означает хорошую видимость для искусственного интеллекта.

В сегменте пациентских организаций первая пятерка осталась прежней. В нее вошли Ассоциация онкологических пациентов «Здравствуй!», Всероссийское общество гемофилии, Общероссийская организация инвалидов-больных рассеянным склерозом, Всероссийское общество онкогематологии «Содействие» и «НЕФРО-ЛИГА».

Среди заметно улучшивших позиции организаций названы Центр помощи пациентам «Геном», ассоциация «Е.В.А.», организация «Доверие» и Всероссийское общество орфанных заболеваний. Их рост связан с активной работой с пациентами, участием в мероприятиях, расширением географии проектов и взаимодействием с органами власти.

В сегменте благотворительных фондов лидером стал фонд «Дети-бабочки», поднявшийся с пятого места на первое. Вторую и третью позиции сохранили фонд «Подсолнух» и «СПИД.ЦЕНТР». Также заметно поднялись фонд ОРБИ, фонд «Дальше» и «Альцрус».

Отдельный блок исследования показал, что нейросети по-разному видят пациентские организации и фонды. Среди пациентских организаций в первую пятерку по видимости в ответах нейросетей вошли Всероссийское общество гемофилии, Всероссийское общество орфанных заболеваний, Ассоциация «Здравствуй!», Центр помощи пациентам «Геном» и «НЕФРО-ЛИГА».

Среди благотворительных фондов в первой пятерке рейтинга нейросетей оказались «Дети-бабочки», «Подсолнух», «Семьи СМА», «Даунсайд Ап» и «Право на чудо». Первые две позиции в этом сегменте совпали с основным рейтингом.

В КРОС объяснили, что нейросети учитывают не только количество публикаций об организации. Важнее то, насколько часто в открытых источниках название НКО связано с конкретной проблемой, диагнозом или видом помощи. Поэтому для организаций становится важной не только медийная активность, но и понятное описание своей работы в публичном пространстве.

Исследование подготовлено при консультационной поддержке Всероссийского союза пациентов. Всего оценивалась деятельность 43 пациентских организаций и 21 благотворительного фонда по данным за 2025 год.

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