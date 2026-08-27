Новости Казани

Полиция начала проверку после давки подростков на встрече с блогером

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В парке Горького в Казани подростки устроили давку на встрече с блогером Хадижкой Мяу. Всё началось, когда дети попытались сделать совместное фото с кумиром: толпа мгновенно сбилась в кучу. Полиция уже проводит проверку.

Очевидцы рассказывают в соцсетях, что всё произошло за считанные секунды. Школьники подбегали к блогеру, надеясь оказаться в кадре, и в какой-то момент люди начали падать.

В МВД по Татарстану «Татар-информу» подтвердили, что сигнал о происшествии поступил в полицию. По итогам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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