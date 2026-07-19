Ароматный зеленый борщ со щавелем и яйцом: попробуйте один раз — и будете готовить все лето

Зеленый борщ со щавелем и яйцом — это легкий весенний суп с насыщенным мясным бульоном, свежей зеленью и приятной кислинкой. Блюдо получается ароматным, нежным и подходит для семейного обеда.

Особенность рецепта — яйца, которые добавляются тонкой струйкой и превращаются в мягкие воздушные хлопья, равномерно распределенные в супе.

Как приготовить зеленый борщ со щавелем и яйцом

Для приготовления понадобится 1,5 литра мясного бульона, 300 г картофеля, 120 г моркови, один стебель сельдерея, 80 г репчатого лука, два зубчика чеснока, 200 г щавеля, четыре яйца, лавровый лист, растительное масло, соль, сметана и свежая зелень для подачи.

Сначала нужно подготовить щавель. Листья тщательно промывают в холодной воде, чтобы удалить возможный песок, затем дают лишней влаге стечь и откладывают зелень в сторону.

Мясной бульон доводят до кипения. Картофель очищают, нарезают небольшими кубиками и отправляют в кастрюлю. Пока овощ варится, готовят заправку для супа.

Морковь натирают на крупной терке, лук режут небольшими кубиками, сельдерей нарезают тонкими ломтиками, а чеснок измельчают. На растительном масле сначала обжаривают лук до мягкости, затем добавляют морковь, сельдерей и чеснок. Овощи готовят несколько минут на небольшом огне, чтобы они раскрыли свой аромат.

Когда картофель станет почти мягким, в кастрюлю добавляют овощную заправку, лавровый лист и продолжают варить суп около 10 минут. При необходимости блюдо подсаливают, учитывая вкус готового бульона.

Секрет нежных яичных хлопьев в супе

Яйца разбивают в отдельную миску и слегка перемешивают вилкой. Сильно взбивать их не требуется — достаточно добиться однородной массы.

Затем огонь уменьшают, а яичную смесь вливают в суп тонкой струйкой, постоянно помешивая. Благодаря этому яйца распределяются в бульоне равномерно и образуют нежные хлопья, которые делают текстуру блюда особенно мягкой.

После добавления яиц в суп отправляют нарезанный полосками щавель. Зеленый борщ доводят до повторного кипения и сразу снимают с плиты. Под крышкой блюду дают настояться 10–15 минут, чтобы все вкусы соединились.

Как правильно подавать зеленый борщ

Готовый суп подают горячим со сметаной и свежей зеленью. Для более привычной подачи яйца можно сварить отдельно вкрутую, нарезать половинками или четвертинками и добавить прямо в тарелку.

Щавель лучше закладывать в самом конце приготовления. При долгой варке зелень теряет яркий цвет и часть своего свежего аромата, а характерная кислинка становится менее выраженной.

Зеленый борщ можно приготовить и в более легком варианте — на овощном бульоне или воде. Если убрать яйца и сметану, получится постный суп с освежающим вкусом.

Зеленый борщ со щавелем и яйцом остается одним из самых удачных вариантов домашнего первого блюда. Сочетание наваристого бульона, ароматных овощей, свежей зелени и нежных яичных хлопьев делает его сытным, но при этом легким и гармоничным.

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