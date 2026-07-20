Anthropic упорядочила доступ к нашумевшей ИИ-модели Fable 5

Компания Anthropic уточнила порядок доступа к новой модели Fable 5 после нескольких изменений условий за последние дни, сообщает Claude Help Center.

Теперь Fable 5 станет частью тарифов Max и Team Premium. Однако даже для пользователей этих планов сохранятся лимиты: доступ будет примерно вдвое меньше стандартного объема использования.

Для подписчиков Pro и Team Standard модель также останется доступной, но на других условиях. Они смогут пользоваться Fable 5 через специальные кредиты использования.

В компании также предусмотрели компенсацию для пользователей, которые столкнулись с недавними неудобствами из-за изменений в доступе. Им разово начислят 100 долларов на счет.

Ранее ситуация с Fable 5 несколько раз менялась: доступ к модели то появлялся, то ограничивался, а бесплатный период в отдельные моменты продлевали. Теперь Anthropic закрепила новые правила для разных категорий подписчиков.