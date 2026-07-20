Технологии

HMD Global хочет возродить бренд смартфонов Lumia

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Китайская корпорация HMD Global намерена вернуть к жизни легендарную линейку смартфонов Lumia. Об этом сообщил инсайдер под ником smashx_60 в своем аккаунте в X. Ранее он не раз делился достоверной информацией о будущих устройствах Nokia.

Lumia — это знаменитая серия телефонов, которую создала Nokia, а затем выкупила Microsoft. Теперь HMD хочет договориться об использовании торговой марки и выпускать под ней новые смартфоны. Компания планирует выкупить товарный знак и патенты у Microsoft.

По словам инсайдера, руководство HMD мечтает заполучить легендарный бренд с 2018 года. За это время было несколько попыток, но все они заканчивались неудачей. Однако в 2024 году HMD уже представила смартфон Skyline, который внешне напоминал телефоны Nokia N9 и Nokia Lumia.

Кроме того, HMD владеет правами на бренд Nokia и до сих пор выпускает под ним кнопочные телефоны. Недавно компания показала модель Nokia 300 с батареей на 3700 мАч, которая может работать как пауэрбанк.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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