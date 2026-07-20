Airbus спустил на воду парусные грузовозы для перевозки самолетов

Европейский авиастроитель Airbus обзаводится собственным парусным флотом. Первое судно, Spirit of Toulouse, уже проходит ходовые испытания, второе, Spirit of Mobile, спущено на воду летом, а третье, Spirit of Mirabel, еще строится на китайской верфи Wuchang. Владельцем кораблей станет французская компания Louis Dreyfus Armateurs, которая три года назад стала официальным перевозчиком Airbus через Атлантику.

Парусники будут доставлять с французского завода в американский штат Алабама части узкофюзеляжных лайнеров A320 — фюзеляжи, крылья, мотогондолы и хвостовое оперение. Каждое судно берет на борт шесть полных комплектов, а на верхней палубе можно разместить дополнительный груз, чтобы корабли не ходили порожняком.

Проектированием занималось финское бюро Deltamarin. Инженеры предусмотрели целый набор решений для экономии энергии. На судах установлены два ходовых и два вспомогательных дизеля, работающих на морском топливе или метане. Система утилизации тепла двигателей питает генераторы, корпуса покрыты антифрикционными составами, а ИИ-навигация прокладывает маршрут с учетом ветра.

Главная особенность — шесть роторов Флеттнера высотой 35 метров, построенных финской компанией Norsepower. Это самые мощные роторные установки в истории. По расчетам, на маршруте через Атлантику они обеспечат 15–20% ходовой мощности. Остальное дадут двигатели: сначала на дизеле, а после постройки газовых терминалов — на метане. Это вдвое сократит выбросы CO₂ и оксидов азота, а оксиды серы исчезнут полностью. К 2030 году Airbus планирует перейти на синтетический метан, что снизит вредные выбросы на 70%.