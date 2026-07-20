Технологии

Airbus спустил на воду парусные грузовозы для перевозки самолетов

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Airbus строит три парусных грузовых судна с рот...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Европейский авиастроитель Airbus обзаводится собственным парусным флотом. Первое судно, Spirit of Toulouse, уже проходит ходовые испытания, второе, Spirit of Mobile, спущено на воду летом, а третье, Spirit of Mirabel, еще строится на китайской верфи Wuchang. Владельцем кораблей станет французская компания Louis Dreyfus Armateurs, которая три года назад стала официальным перевозчиком Airbus через Атлантику.

Парусники будут доставлять с французского завода в американский штат Алабама части узкофюзеляжных лайнеров A320 — фюзеляжи, крылья, мотогондолы и хвостовое оперение. Каждое судно берет на борт шесть полных комплектов, а на верхней палубе можно разместить дополнительный груз, чтобы корабли не ходили порожняком.

Проектированием занималось финское бюро Deltamarin. Инженеры предусмотрели целый набор решений для экономии энергии. На судах установлены два ходовых и два вспомогательных дизеля, работающих на морском топливе или метане. Система утилизации тепла двигателей питает генераторы, корпуса покрыты антифрикционными составами, а ИИ-навигация прокладывает маршрут с учетом ветра.

Главная особенность — шесть роторов Флеттнера высотой 35 метров, построенных финской компанией Norsepower. Это самые мощные роторные установки в истории. По расчетам, на маршруте через Атлантику они обеспечат 15–20% ходовой мощности. Остальное дадут двигатели: сначала на дизеле, а после постройки газовых терминалов — на метане. Это вдвое сократит выбросы CO₂ и оксидов азота, а оксиды серы исчезнут полностью. К 2030 году Airbus планирует перейти на синтетический метан, что снизит вредные выбросы на 70%.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

«Он говорит, что может бросить сам»: психиатр-нарколог из Казани объяснил, когда обещания становятся частью зависимости

чем удалить траву с участка навсегда

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Я устал учить новичков, которые уходят через неделю»: как казанская IT-компания создала AI-платформу для сохранения знаний на производстве

затирка швов керамической плитки эпоксидной затиркой в Москве

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Криминал
2 минуты назад

Мошенники придумали новую схему с «безопасным счетом»

Прокуратура РТ предупредила о новой схеме мошен...

Новости Казани

36 минут назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Глава комитета по наследию допустил открытие ба...
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Технологии

2 часа назад

Четверть российских компаний боятся сбоев при переходе на отечественное ПО

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

3 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
5 дней назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии