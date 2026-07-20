Патриарх Кирилл: отношения мусульман и христиан в Казани — пример для мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Петропавловский собор Казани в сопровождении Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина. Митрополит Казанский Кирилл рассказал главе РПЦ о недавно завершившейся реставрации и истории храма, а затем подарил ему икону апостолов Петра и Павла, написанную специально к визиту.

«Когда взираешь на храмы, прошедшие эпоху разорения, понимаешь, насколько сила Божия сильнее человеческой», — заметил Патриарх. Он поблагодарил власти Татарстана за доброе отношение к Православию, подчеркнув, что это не конъюнктура, а осознанное стремление к миру там, где бок о бок живут православные и мусульмане.

«Желаю, чтобы эти добрые отношения, сформированные историей, и ныне, в непростое время, укреплялись. Тогда будет крепнуть и наше государство, и народ. Пусть сила, способная отражать вражескую, возрастает», — добавил Предстоятель. Он отметил, что такие мысли возникают сразу при вступлении на землю Казани, особенно при виде благолепия.

Патриарх отдельно обратился к Рустаму Минниханову: «Очень ценю и уважаю его отношение к Православию. По-настоящему верующий человек не станет доставлять неприятности тем, кто верит чуть иначе. То, что происходит здесь — добрые отношения и взаимодействие православных и мусульман — пример для многих мест по всему миру, где возникают конфликты».

В дар собору Патриарх преподнес икону Матроны Московской, а всем присутствующим раздали иконки святителя Николая с патриаршим благословением. Завтра он совершит великое освящение отреставрированного храма Николы Тульского.