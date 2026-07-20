Новости Казани

Патриарх Кирилл: отношения мусульман и христиан в Казани — пример для мира

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Петропавловский собор Казани в сопровождении Раиса Татарстана Рустама Минниханова и мэра Казани Ильсура Метшина. Митрополит Казанский Кирилл рассказал главе РПЦ о недавно завершившейся реставрации и истории храма, а затем подарил ему икону апостолов Петра и Павла, написанную специально к визиту.

«Когда взираешь на храмы, прошедшие эпоху разорения, понимаешь, насколько сила Божия сильнее человеческой», — заметил Патриарх. Он поблагодарил власти Татарстана за доброе отношение к Православию, подчеркнув, что это не конъюнктура, а осознанное стремление к миру там, где бок о бок живут православные и мусульмане.

«Желаю, чтобы эти добрые отношения, сформированные историей, и ныне, в непростое время, укреплялись. Тогда будет крепнуть и наше государство, и народ. Пусть сила, способная отражать вражескую, возрастает», — добавил Предстоятель. Он отметил, что такие мысли возникают сразу при вступлении на землю Казани, особенно при виде благолепия.

Патриарх отдельно обратился к Рустаму Минниханову: «Очень ценю и уважаю его отношение к Православию. По-настоящему верующий человек не станет доставлять неприятности тем, кто верит чуть иначе. То, что происходит здесь — добрые отношения и взаимодействие православных и мусульман — пример для многих мест по всему миру, где возникают конфликты».

В дар собору Патриарх преподнес икону Матроны Московской, а всем присутствующим раздали иконки святителя Николая с патриаршим благословением. Завтра он совершит великое освящение отреставрированного храма Николы Тульского.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

Бумажные квитанции за ЖКУ отменяют: с сентября платёжки будут приходить через «Госуслуги»

Интересное в Казани

день назад

Очереди на АЗС летом 2026: как в Казани выбирают автомобиль, чтобы не переживать за каждый километр

при какой температуре погибают яйца тараканов

Технологии

18 часов назад

Физики нашли намек на неизвестные законы Вселенной

Интересное в Казани

2 дня назад

«Школьный список покупок как задача со множеством неизвестных»: как в Казани собрать ребёнка без лишних трат

теннис индивидуальные занятия в Москве

Польза

день назад

Как перестать разочаровываться в людях: Омар Хайям назвал одну истину, которую понимают слишком поздно

Кулинария

день назад

Салат из огурцов «Нежинский»: тот самый легендарный рецепт, который закрывают на зиму десятилетиями

Технологии

19 часов назад

Бюджетный Snapdragon 4 Gen 6 получит нейронный блок

Технологии

14 часов назад

Apple тестирует 7-дюймовый экран для юбилейного iPhone

Технологии

7 часов назад

Фото паспорта в телефоне: юрист предупредил о риске кражи данных
Новости Казани
час назад

Глава комитета по наследию допустил открытие башни Сююмбике для туристов

Глава комитета по наследию Иван Гущин не исключ...

Новости Казани

32 минуты назад

В Казани простились с Артуром Николаевым

Интересное в Казани

день назад

«Пробки и +30 за бортом»: рассказываем, как в Казани спасаются от жары за рулём этим летом

Новости Казани

час назад

Жительница Казани выиграла 2 млн рублей в лотерею

Кулинария

2 часа назад

Кабачки больше не жарят: духовка спасает урожай от масла
Ахметов подведет итоги работы парламента за пол...
Новости Татарстана
час назад

Ахметов подведет итоги работы парламента за полгода

Кулинария

2 часа назад

Домашние питы без тандыра: кармашек получится даже в духовке

Технологии

2 часа назад

Ростех представил мобильные убежища от взрывов и химоружия

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане отремонтировали дорогу Азеево — Черемшан — Шентала
Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду...
Новости Казани
4 дня назад

Россиян приглашают стать частью фильма «Я приду»: до 20 августа продолжается сбор семейных фотографии