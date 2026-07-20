Экономика

Российские НПЗ возвращаются к биржевым продажам топлива

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Российские НПЗ возвращаются к биржевым продажам...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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После череды плановых и аварийных ремонтов российские нефтеперерабатывающие заводы постепенно возобновляют продажи топлива на Петербургской бирже. Объемы оптовых торгов пошли вверх, а неудовлетворенный спрос, наоборот, начал сокращаться. На некоторых АЗС ситуация уже стабилизируется.

К торгам вернулись НПЗ, чья совокупная мощность переработки составляет около 40 млн тонн нефти в год. Это следует из обзора аналитического агентства Platts, входящего в S&P Global. Однако часть крупных предприятий, на которые приходится более 45 млн тонн переработки ежегодно, пока не возобновила участие в биржевых торгах.

Аналитики предупреждают: быстрое восстановление рынка маловероятно. Тем не менее позитивная динамика уже заметна — объемы предложения растут, а дефицит постепенно сходит на нет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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