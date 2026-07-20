Патриарх Кирилл оценил реставрацию Петропавловского собора в Казани

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прилетел в Казань вечером. В аэропорту его встретили глава Татарстана Рустам Минниханов и митрополит Казанский Кирилл. Затем предстоятель РПЦ отправился в Петропавловский собор, которому в этом году исполнилось 300 лет со дня освящения. Храм осмотрели вместе с ним руководитель республики и мэр Казани Ильсур Метшин.

Митрополит Кирилл рассказал патриарху о недавно завершившейся реставрации и истории собора. В советские годы его закрыли и долго использовали не по назначению. В 1989 году храм вернули церкви, и началось восстановление. В 2016 году выделили средства на масштабные работы, которые закончились в июле 2026-го. Отреставрировали нижний и верхний храмы, а также колокольню.

Патриарх Кирилл отметил силу веры, способную возрождать святыни даже после эпохи разорения. В дар он получил икону апостолов Петра и Павла, написанную специально к этому событию.