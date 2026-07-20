Технологии

Европейские бренды выпускают одежду, которая сбивает с толку ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Европейские бренды выпускают одежду с абстрактн...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Европейские бренды начали продавать одежду, которая якобы мешает искусственному интеллекту распознавать лица. Но работает ли это на самом деле? Разбираемся.

Немецкий бренд Urban Privacy и итальянский Cap_able предлагают вещи с абстрактными принтами, асимметричным кроем и изображениями множества лиц. Цены — от 100 до 500 евро. Создатели уверяют, что такая одежда «заигрывает с хаосом» и вводит алгоритмы в заблуждение.

Однако эксперты скептичны. Гендиректор компании Nevel.ai Алексей Хахунов объясняет: система распознавания лиц состоит из трех этапов — поиск человека, поиск лица и распознавание. Одежда может помешать первому этапу, но лицо алгоритм найдет все равно. Надежнее — медицинская маска.

Технология Live Facial Recognition активно используется в Великобритании, Китае, США и России. В Евросоюзе она запрещена. Но закон гибок: директор по продукту BusinessPad Кирилл Гончаров отмечает, что в ЕС есть статья о неприемлемых ИИ-практиках, и ношение такой одежды могут подвести под нее.

Главная ценность этих вещей — символическая. Они стали способом выразить протест против тотальной слежки. Как кислотные футболки хиппи в 1960-х, они привлекают внимание к проблеме, но не решают ее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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