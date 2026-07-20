Европейские бренды выпускают одежду, которая сбивает с толку ИИ
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
Европейские бренды начали продавать одежду, которая якобы мешает искусственному интеллекту распознавать лица. Но работает ли это на самом деле? Разбираемся.
Немецкий бренд Urban Privacy и итальянский Cap_able предлагают вещи с абстрактными принтами, асимметричным кроем и изображениями множества лиц. Цены — от 100 до 500 евро. Создатели уверяют, что такая одежда «заигрывает с хаосом» и вводит алгоритмы в заблуждение.
Однако эксперты скептичны. Гендиректор компании Nevel.ai Алексей Хахунов объясняет: система распознавания лиц состоит из трех этапов — поиск человека, поиск лица и распознавание. Одежда может помешать первому этапу, но лицо алгоритм найдет все равно. Надежнее — медицинская маска.
Технология Live Facial Recognition активно используется в Великобритании, Китае, США и России. В Евросоюзе она запрещена. Но закон гибок: директор по продукту BusinessPad Кирилл Гончаров отмечает, что в ЕС есть статья о неприемлемых ИИ-практиках, и ношение такой одежды могут подвести под нее.
Главная ценность этих вещей — символическая. Они стали способом выразить протест против тотальной слежки. Как кислотные футболки хиппи в 1960-х, они привлекают внимание к проблеме, но не решают ее.
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