Google начнет считать резервные копии Android в лимите облака

Google предупредила пользователей Android о скором изменении правил хранения резервных копий. Через 45 дней данные, которые раньше не занимали место в облачном хранилище, начнут учитываться в лимите Google Диска. Речь идет о SMS, истории звонков, настройках устройства и других файлах — теперь они будут считаться наравне с фотографиями.

Если после нововведения объем бесплатного пространства окажется исчерпан, автоматическое резервное копирование приостановится. Чтобы возобновить процесс, владельцам смартфонов придется либо освободить место, либо докупить дополнительный объем.

Впрочем, есть и хорошие новости. Google добавила более гибкие настройки для устройств на Android 9 и новее. Теперь пользователи могут вручную выбирать, какие приложения и типы данных сохранять в облако, а какие исключить. Это поможет контролировать расход места.

Новые правила вступят в силу уже через полтора месяца. Владельцам Android стоит заранее проверить состояние своего облачного хранилища и при необходимости освободить место.