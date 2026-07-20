Технологии

Google начнет считать резервные копии Android в лимите облака

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Google предупредила пользователей Android о скором изменении правил хранения резервных копий. Через 45 дней данные, которые раньше не занимали место в облачном хранилище, начнут учитываться в лимите Google Диска. Речь идет о SMS, истории звонков, настройках устройства и других файлах — теперь они будут считаться наравне с фотографиями.

Если после нововведения объем бесплатного пространства окажется исчерпан, автоматическое резервное копирование приостановится. Чтобы возобновить процесс, владельцам смартфонов придется либо освободить место, либо докупить дополнительный объем.

Впрочем, есть и хорошие новости. Google добавила более гибкие настройки для устройств на Android 9 и новее. Теперь пользователи могут вручную выбирать, какие приложения и типы данных сохранять в облако, а какие исключить. Это поможет контролировать расход места.

Новые правила вступят в силу уже через полтора месяца. Владельцам Android стоит заранее проверить состояние своего облачного хранилища и при необходимости освободить место.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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