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Зарядка постоянно включена в сеть: скрытая опасность, о которой предупреждают слишком поздно

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Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Многие привыкли оставлять зарядные устройства в...

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Зарядка в розетке без телефона: когда это безопасно, а когда адаптер лучше вынуть

Многие привыкли оставлять зарядные устройства в розетке после того, как телефон уже заряжен. Современные фирменные адаптеры действительно стали намного безопаснее: они потребляют минимум энергии, умеют переходить в режим ожидания и имеют защиту от перегрева.

Но это не значит, что любую зарядку можно оставлять подключенной на постоянной основе. Есть ситуации, когда простой привычный поступок может стать причиной проблем.

Почему современные зарядки можно оставлять в розетке

Качественные адаптеры сегодня работают не так, как старые блоки питания. Внутри у них есть электронные системы управления, которые контролируют температуру, напряжение и нагрузку.

Когда телефон не подключен, хорошая зарядка переходит в режим ожидания и расходует совсем немного энергии. Обычно это доли ватта — значительно меньше, чем потребляют многие бытовые приборы в режиме ожидания.

Некоторые модели дополнительно отключают подачу напряжения на кабель, если не видят подключенного устройства. Это повышает безопасность, особенно если зарядка находится рядом с детьми или домашними животными.

В каких случаях зарядку лучше вынуть из розетки

Главный риск связан не с самой привычкой оставлять адаптер подключенным, а с качеством устройства и условиями эксплуатации.

Дешевые зарядки неизвестных производителей

Недорогие адаптеры без нормальной маркировки могут не иметь важных защитных систем. В них иногда отсутствуют механизмы защиты от перегрева, короткого замыкания и скачков напряжения.

Если такая зарядка сильно нагревается даже без телефона, появляется запах гари или корпус выглядит поврежденным, использовать ее нельзя.

Лучше выбирать оригинальные устройства или сертифицированные адаптеры с необходимыми стандартами безопасности.

В доме есть дети или животные

Даже безопасная зарядка может стать опасной, если к ней есть свободный доступ. Ребенок может попробовать вставить предмет в разъем или потянуть за провод, а домашние животные нередко повреждают кабели.

В таких случаях адаптер лучше убирать после использования или устанавливать розетки с защитными шторками.

В электросети часто бывают скачки напряжения

В старых домах, на дачах и в загородных поселках перепады напряжения встречаются чаще. Во время грозы риск особенно возрастает.

Даже хорошая зарядка не всегда способна выдержать сильный скачок. При нестабильной сети безопаснее отключать адаптеры, когда они не нужны.

Сколько энергии тратит зарядка без телефона

Миф о том, что отключенная от телефона зарядка совсем ничего не потребляет, не соответствует действительности. В режиме ожидания адаптер продолжает использовать небольшое количество электроэнергии.

Один блок питания почти не влияет на счет за электричество. Но если в доме постоянно подключены десятки зарядок, расход постепенно увеличивается.

С точки зрения экономии и бережного использования ресурсов разумно отключать ненужные устройства.

Какие еще признаки говорят об опасности

Даже исправный на вид адаптер требует внимания. Стоит отказаться от использования зарядки, если появились:

  • трещины на корпусе;

  • повреждения кабеля;

  • потемнения возле вилки;

  • запах гари;

  • сильный нагрев;

  • искрение розетки.

Также важно не закрывать зарядку тканью, бумагой или другими предметами. Плохая вентиляция мешает отводу тепла и повышает риск перегрева.

Как безопасно пользоваться зарядными устройствами

Самое простое правило — регулярно проверять состояние адаптеров и не использовать поврежденные устройства.

Для большей безопасности стоит выбирать качественные зарядки, не перегружать дешевые удлинители и сетевые фильтры, а во время сильной грозы отключать чувствительную технику от сети.

В обычной квартире с исправной проводкой и хорошими фирменными адаптерами оставлять зарядку в розетке обычно допустимо. Но если есть сомнения в качестве устройства, проблемы с электросетью или доступ детей и животных — лучше взять за привычку вынимать адаптер после зарядки.

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