Технологии

Мошенники собирают досье на человека за 30 минут

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Эксперты рассказали, как мошенники за 30 минут ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Кибербезопасники предупреждают: злоумышленникам достаточно получаса, чтобы составить подробное досье на любого человека. За последние десять лет произошли тысячи утечек, затронувших почти всех жителей планеты. В открытый доступ попали имена, адреса, телефоны, пароли, а иногда ИНН, СНИЛС и паспортные данные.

Александр Вураско из центра мониторинга цифровых угроз Solar AURA отметил, что хакеры редко взламывают аккаунты ради сбора данных — чаще им нужен доступ к переписке или кража личности. Эксперты компании F6 делят источники информации на открытые, закрытые и серые. Если жертва младше 50 лет, ключевые сведения можно найти в открытых источниках примерно за час.

Главная цель мошенников — войти в доверие, а точное знание имени и адреса этому сильно помогает. Полностью удалить цифровой след невозможно, но специалисты советуют не передавать данные программам лояльности — это сократит его в среднесрочной перспективе.

Для безопасности Вураско рекомендует использовать отдельные телефон и почту для регистраций, придумывать псевдонимы, не раскрывать реальные имена и закрывать профили в соцсетях. Он подчеркивает: если незнакомец знает ваши личные данные, это не повод ему доверять.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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