Наука

Казанский школьник взял серебро на олимпиаде по математике в Шанхае

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Казанский школьник Максим Большаков завоевал се...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Ученик 11-го класса казанского лицея-интерната № 2 Максим Большаков завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде по математике в Шанхае. Об этом сообщили организаторы турнира.

Большаков — не новичок в математических баталиях. До этого он уже побеждал на Romanian Master of Mathematics и национальной олимпиаде Китая, а также становился призером всероссийской олимпиады. В составе сборной России он вместе с пятью другими старшеклассниками отправился в Шанхай, где с 10 по 21 июля проходила олимпиада.

Участникам предстояло пройти два письменных тура и решить шесть сложных задач за два дня. Российская команда показала блестящий результат: четыре золотые и две серебряные медали. Золото взяли Арина Прокудина из Челябинской области, Андрей Шишко и Дмитрий Гришко из Москвы, Роман Кравченко из Санкт-Петербурга. Серебро, помимо Большакова, досталось Александру Скворцову из Санкт-Петербурга.

Казанские школьники и раньше блистали на международных олимпиадах. В 2022 году Галия Шарафетдинова из лицея № 131 взяла золото по математике, а Гимран Абдуллин дважды — в 2023 и 2024 годах — побеждал на олимпиаде по информатике. В прошлом году Альберт Семенов и Рашит Фасхутдинов завоевали золотые медали на Менделеевской олимпиаде по химии.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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