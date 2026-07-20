Физическая активность облегчила перинатальную депрессию

Ученые выяснили, что регулярные занятия спортом снижают тяжесть перинатальной депрессии у женщин. Исследование показало: даже умеренные нагрузки, такие как ходьба или йога, уменьшают симптомы на 30–40%. В эксперименте участвовали 200 будущих мам, половина из которых выполняла специальные упражнения три раза в неделю. Участницы из активной группы реже жаловались на тревожность и апатию. Эффект сохранялся и после родов. Авторы работы подчеркивают: физическая активность — доступный способ профилактики депрессии, не требующий лекарств. Результаты опубликованы в рецензируемом журнале.