Исторический блокбастер «Рождение империи» собрал в прокате более 600 млн рублей

Фильм «Рождение империи» о становлении Петра Первого собрал в российском прокате свыше 600 миллионов рублей. Картина, рассказывающая о военных и государственных переворотах петровской эпохи, любовных линиях и превращении молодого государя в великого императора, привлекла тысячи зрителей по всей стране, включая Казань.

Как отметили зрители, посмотревшие ленту, их впечатлили масштабные спецэффекты и историческая достоверность. «При просмотре фильма пробежали мурашки, поднялся дух патриотизма», — поделились они. Особое внимание публика обратила на трогательную историю любви Петра и Марты Скавронской, будущей императрицы Екатерины Первой, которая стала для государя главной опорой.

Сюжет картины охватывает сложный путь российского правителя: обман, предательство, невзгоды и победу в длительной войне со Швецией за выход к морю. Сейчас исторический блокбастер в Казани демонстрируют в восьми кинотеатрах города.