Новости Казани

Исторический блокбастер «Рождение империи» собрал в прокате более 600 млн рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Фильм «Рождение империи» о становлении Петра Первого собрал в российском прокате свыше 600 миллионов рублей. Картина, рассказывающая о военных и государственных переворотах петровской эпохи, любовных линиях и превращении молодого государя в великого императора, привлекла тысячи зрителей по всей стране, включая Казань.

Как отметили зрители, посмотревшие ленту, их впечатлили масштабные спецэффекты и историческая достоверность. «При просмотре фильма пробежали мурашки, поднялся дух патриотизма», — поделились они. Особое внимание публика обратила на трогательную историю любви Петра и Марты Скавронской, будущей императрицы Екатерины Первой, которая стала для государя главной опорой.

Сюжет картины охватывает сложный путь российского правителя: обман, предательство, невзгоды и победу в длительной войне со Швецией за выход к морю. Сейчас исторический блокбастер в Казани демонстрируют в восьми кинотеатрах города.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Беттмэн допустил, что федерации пересмотрят отказ играть с РФ

Гид по Казани

день назад

Повод для впечатлений: взрослый день рождения в Казани

травить тараканов холодным туманом

Кулинария

17 часов назад

Куриное филе превращаю в праздничные медальоны: рецепт с нежной начинкой, ради которого не придется часами стоять у плиты

Гид по Казани

3 дня назад

От консультации до представительства в суде: юристы Казани

фитнес тренер

Кулинария

23 часа назад

На Новый год приготовлю салат «Зимний вечер»: рецепт с необычным сочетанием продуктов, который стоит сохранить

Кулинария

день назад

Красную рыбу на Новый год готовлю по-особенному: мед и горчица превращают ее в праздничный деликатес

Кулинария

день назад

Картофель с грибами заливаю сливками и отправляю в духовку: получается нежнее привычного пюре

Кулинария

20 часов назад

Вместо обычных бутербродов подам закусочные мандаринки: рецепт яркого угощения, которое украсит новогодний стол

Кулинария

12 часов назад

Из обычных шампиньонов делаю горячую закуску с секретом: рецепт для тех, кто хочет удивить гостей без лишних затрат
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане ожидают приход нового штамма гриппа

В Татарстане ожидают новый штамм гриппа H3N2. М...

Новости Татарстана

8 минут назад

Рустам Минниханов возглавил набсовет общества «Знание» в Татарстане

Интересное в Казани

день назад

Терпеть боль годами или решить проблему: как в Казани помогают забыть о мозолях, трещинах и вросших ногтях

Кулинария

38 минут назад

Куриные голени на Новый год запекаю в тесте: рецепт горячего с хрустящей оболочкой и сочным мясом

Новости Татарстана

40 минут назад

В Татарстане соцобъекты готовы почти на сто процентов
Кремль в Казани выделит 58 млн рублей на уборку...
Новости Казани
12 часов назад

Кремль в Казани выделит 58 млн рублей на уборку снега в 2027 году

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане строят и восстанавливают 133 православных объекта

Новости Татарстана

2 часа назад

В Нижнекамске к 2027 году построят общежитие для студентов НХТИ на 388 мест

Кулинария

2 часа назад

Беру обычную морковь и готовлю праздничный рулет: рецепт яркой закуски, которая красиво смотрится в разрезе
Интересное в Казани
5 дней назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных