Из обычного молока готовлю нежный крем: добавляю крахмал и ваниль — десерт готов за несколько минут

Когда хочется чего-нибудь сладкого к чаю, необязательно покупать готовые десерты или включать духовку. Из обычного молока, крахмала и сахара можно приготовить нежный ванильный крем, который по вкусу напоминает домашний пудинг.

Активное приготовление занимает около 10 минут, а продукты наверняка найдутся на кухне. Крем получается гладким, в меру сладким и ароматным. Его можно разложить по стаканчикам, дополнить ягодами или использовать как начинку для домашней выпечки.

Какие продукты понадобятся

На 4 небольшие порции:

молоко — 500 мл;

кукурузный крахмал — 40 г;

сахар — 60–70 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

сливочное масло — 15 г;

соль — маленькая щепотка.

Для украшения подойдут тёртый шоколад, корица, ягоды или измельчённые орехи.

Лучше использовать молоко жирностью 2,5–3,2%. С ним крем получится достаточно нежным без добавления сливок.

Как приготовить ванильный крем из молока

Отлейте примерно 100 мл холодного молока в отдельную миску. Добавьте кукурузный крахмал и тщательно перемешайте венчиком, чтобы не осталось комочков. Оставшиеся 400 мл молока перелейте в небольшую кастрюлю с толстым дном. Добавьте сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Поставьте кастрюлю на средний огонь и нагревайте молоко, периодически помешивая. Когда молоко станет горячим, но ещё не начнёт активно кипеть, влейте крахмальную смесь тонкой струйкой, непрерывно работая венчиком. Уменьшите нагрев и продолжайте перемешивать. Через несколько минут масса заметно загустеет. Доведите крем до первых пузырьков и проварите около минуты при слабом кипении, постоянно помешивая. Снимите кастрюлю с огня, добавьте сливочное масло и перемешайте до однородности. Разложите крем по небольшим стаканчикам или креманкам.

Десерт можно подавать тёплым, но после охлаждения он станет плотнее и приобретёт консистенцию нежного пудинга.

Почему молочный крем густеет без яиц

Главный секрет — кукурузный крахмал.

При нагревании в жидкости крахмальные гранулы поглощают воду и набухают. Благодаря этому молоко постепенно превращается в густую кремообразную массу.

Для 500 мл молока достаточно примерно 40 г крахмала, чтобы получить десерт, который удобно есть ложкой.

Если добавить меньше загустителя, крем получится более жидким. Если значительно увеличить количество, масса станет слишком плотной.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: всегда разводите крахмал именно в холодном молоке. Если всыпать его непосредственно в горячую жидкость, могут образоваться плотные комочки, которые сложно размешать. А чтобы крем получился особенно гладким, не прекращайте работать венчиком во время загустения.

Главная ошибка — слишком сильный огонь

Молочный крем легко испортить, если пытаться приготовить его максимально быстро.

При сильном нагревании масса может пригореть ко дну кастрюли, а крахмал — загустеть неравномерно.

Поэтому после добавления крахмала лучше уменьшить огонь до слабого или умеренного.

Особое внимание уделяйте дну и стенкам кастрюли: именно там крем начинает густеть быстрее всего.

Можно ли заменить кукурузный крахмал картофельным

Да, но результат будет немного другим.

Кукурузный крахмал обычно даёт более нежную и гладкую консистенцию, поэтому для молочных десертов он предпочтительнее.

Картофельный крахмал загущает сильнее и может сделать крем более вязким.

Если используете его вместо кукурузного, начните примерно с 25–30 г на 500 мл молока и не подвергайте готовый крем длительному кипячению.

Как сделать шоколадный вариант

На основе этого рецепта легко приготовить шоколадный пудинг.

Добавьте к сухому крахмалу 1–2 столовые ложки какао-порошка, затем разведите смесь холодным молоком.

Дальше готовьте по основному рецепту.

Если хочется более насыщенного вкуса, в горячий готовый крем можно добавить 20–30 г тёмного шоколада и перемешать до растворения.

Количество сахара при этом можно немного уменьшить.

Что делать, если крем получился с комочками

Небольшие комочки иногда появляются, если крахмал недостаточно хорошо размешали или слишком быстро нагревали смесь.

Пока крем ещё горячий, его можно протереть через мелкое сито.

Если масса получилась слишком густой, добавьте немного горячего молока и тщательно перемешайте.

А вот сильно пригоревший крем лучше не пытаться исправить: неприятный привкус может сохраниться во всём десерте.

Как красиво подать молочный десерт

Самый простой вариант — разложить крем по прозрачным стаканчикам.

Сверху можно добавить:

свежую клубнику или малину;

тёртый шоколад;

щепотку корицы;

измельчённые грецкие орехи;

крошку песочного печенья.

Особенно аппетитно выглядит десерт, в котором чередуются слои ванильного крема и ягод.

Если планируете использовать печенье, добавляйте его непосредственно перед подачей, чтобы оно оставалось хрустящим.

Сколько охлаждать крем

Сразу после приготовления масса уже достаточно густая, поэтому десерт можно есть тёплым.

Но если хочется получить консистенцию пудинга, крем лучше охладить в холодильнике примерно 1–2 часа.

Чтобы на поверхности не образовалась плотная плёнка, накройте крем пищевой плёнкой в контакт с поверхностью, используя плёнку, предназначенную для контакта с пищей.

Перед охлаждением дайте десерту немного остыть и не оставляйте его при комнатной температуре дольше двух часов.

Как хранить домашний молочный крем

Готовый десерт необходимо хранить в холодильнике в закрытой посуде.

Желательно употребить его в течение 2–3 дней.

При длительном хранении на поверхности может появиться небольшое количество жидкости, а текстура станет менее однородной.

Замораживать такой крем не рекомендуется: после размораживания он может расслоиться.

Домашний ванильный крем из молока — простой десерт, для которого не нужны яйца, желатин и духовка. Несколько доступных ингредиентов превращаются в нежное лакомство всего за несколько минут у плиты. А благодаря возможности добавлять шоколад, ягоды и орехи один базовый рецепт легко превращается в разные десерты.

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