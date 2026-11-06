Татарстанцам расскажут о получении свидетельства о постановке на налоговый учет

Завтра, 6 ноября, в приемной Президента Российской Федерации в Республике Татарстан пройдет горячая линия, посвященная порядку получения свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Сотрудники Управления Федеральной налоговой службы России по РТ с 10 до 12 часов ответят на вопросы татарстанцев, касающиеся случаев, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, адвокатам и нотариусам.

Звонки принимаются по телефону прямой линии: 221-80-35.