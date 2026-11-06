Поляки готовят картофельные клёцки с творогом: мягкие, сытные и вкусные даже без мяса

В польской кухне картофель давно стал основой множества сытных блюд. Из него готовят не только драники и запеканки, но и нежные клёцки, которые особенно вкусны в сочетании с творогом. Они получаются мягкими, хорошо насыщают и не требуют мясной начинки.

Для домашнего варианта можно соединить картофельное пюре с творогом и небольшим количеством муки. По вкусу такие клёцки напоминают одновременно ленивые вареники и картофельные ньокки. А если подать их с обжаренным луком и сливочным маслом, получится полноценный ужин из доступных продуктов.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

картофель — 600 г;

творог — 200 г;

пшеничная мука — 120–150 г;

яйцо — 1 шт.;

репчатый лук — 1 крупная головка;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по желанию;

свежая зелень — для подачи.

Лучше использовать картофель с высоким содержанием крахмала. Он легче превращается в однородное пюре и позволяет добавлять меньше муки.

Творог желательно выбирать достаточно сухой, без большого количества сыворотки.

Как приготовить картофельные клёцки с творогом

Очистите картофель, нарежьте крупными кусочками и отварите в подсоленной воде до полной мягкости. Слейте воду и верните кастрюлю на слабый огонь примерно на 30 секунд, чтобы испарилась лишняя влага. Разомните картофель толкушкой до однородности. Молоко и масло добавлять не нужно. Дайте пюре остыть до комнатной температуры. Разотрите творог вилкой. Если он крупнозернистый, можно протереть его через сито. Соедините картофель с творогом, добавьте яйцо и немного соли. Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Оно может слегка липнуть к рукам, но должно держать форму. Присыпьте рабочую поверхность мукой. Разделите тесто на несколько частей и скатайте каждую в жгут толщиной около 2 см. Нарежьте жгуты небольшими кусочками длиной 2–3 см. При желании слегка прижмите каждый вилкой. В большой кастрюле доведите подсоленную воду до кипения, затем уменьшите нагрев. Опускайте клёцки небольшими партиями. После всплытия варите примерно 2–3 минуты при слабом кипении. Достаньте готовые клёцки шумовкой. Нарежьте лук полукольцами и обжарьте на смеси растительного и сливочного масла до золотистого цвета. Добавьте клёцки в сковороду, осторожно перемешайте с луком и прогрейте около минуты.

Подавайте горячими, посыпав зеленью и свежемолотым перцем.

Почему картофельные клёцки получаются нежными

Главный секрет — правильная консистенция картофельной основы.

Если картофель содержит слишком много воды, тесто потребует дополнительной муки. В результате клёцки могут стать плотными и потерять нежность.

Поэтому после варки картофель важно хорошо обсушить, а творог выбирать не слишком влажный.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: сначала добавьте к картофелю и творогу только 120 г муки. Сформируйте одну пробную клёцку и опустите её в кипящую воду. Если она сохраняет форму, больше муки не понадобится. Если начинает распадаться, вмешайте в тесто ещё немного муки. Так легче добиться мягкой текстуры и не сделать блюдо тяжёлым.

Главная ошибка — долго вымешивать тесто

Картофельное тесто не любит интенсивного замешивания.

Если долго работать с ним руками, масса становится более липкой, а желание добавить муку только усиливается.

В результате готовые клёцки могут получиться жёсткими.

Достаточно соединить ингредиенты до однородности и сразу приступать к формированию.

Также не стоит использовать блендер для приготовления картофельного пюре: он может сделать массу клейкой.

Какой творог лучше подходит

Для этого рецепта удобен творог жирностью 5–9%.

Он придаёт клёцкам мягкий сливочный вкус и хорошо сочетается с картофелем.

Слишком влажный творог лучше предварительно откинуть на сито, чтобы удалить лишнюю сыворотку.

Если продукт очень зернистый, его можно размять вилкой или протереть через сито.

Обезжиренный творог тоже подходит, но вкус готового блюда будет менее насыщенным.

Почему клёцки разваливаются при варке

Обычно это происходит по трём причинам: слишком влажное тесто, недостаточное количество связующих ингредиентов или слишком сильное кипение.

Вода должна слегка побулькивать, а не бурлить.

Не стоит одновременно опускать в кастрюлю все клёцки. Лучше варить их небольшими партиями, чтобы они свободно перемещались.

Если первая партия начинает терять форму, добавьте в оставшееся тесто немного муки и осторожно перемешайте.

Можно ли обжарить клёцки после варки

Да, и такой вариант особенно хорош для тех, кто любит румяную корочку.

Готовые клёцки слегка обсушите, затем выложите на сковороду с небольшим количеством сливочного масла.

Обжаривайте 2–3 минуты с каждой стороны до появления золотистых участков.

Внутри они останутся мягкими, а снаружи станут немного плотнее.

Особенно вкусно подавать их с жареным луком.

С чем подавать картофельные клёцки

В польской кухне картофельные блюда часто дополняют сливочным маслом, луком, сметаной и различными соусами.

Для клёцек с творогом подойдут:

сметана с укропом;

обжаренный репчатый лук;

грибной соус;

сливочное масло с зеленью;

тушёные шампиньоны.

Если хочется более сытного ужина, можно приготовить грибную подливу с луком и сметаной.

Можно ли приготовить заранее

Картофельное тесто лучше использовать сразу после замешивания. При длительном хранении оно может становиться влажнее и липче.

Если нужно сэкономить время, заранее отварите картофель и охладите его в холодильнике.

Сформированные сырые клёцки можно заморозить на доске, присыпанной мукой, а затем переложить в пакет.

Варить их следует без предварительного размораживания, увеличив время приготовления на несколько минут.

Готовые клёцки можно хранить в холодильнике в закрытом контейнере до 2 дней и разогревать на сковороде.

Картофельные клёцки с творогом — простой вариант домашнего блюда в польском стиле. Они не требуют дорогих ингредиентов, получаются нежными и хорошо сочетаются с самыми разными добавками. А благодаря картофелю и творогу такой ужин остаётся сытным даже без мяса.

Может быть интересно: