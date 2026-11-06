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Ученые создали технологию, которая распознает людей через Wi-Fi

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Итальянские исследователи разработали технологию, позволяющую различать людей по изменениям сигнала Wi-Fi. Система получила название WhoFi и способна работать без видеокамер и визуального контакта с человеком. Об этом сообщает Naked Science.

Разработку представили специалисты Римского университета Сапиенца. В основе технологии лежит способность человеческого тела изменять распространение радиоволн. Когда сигнал проходит через пространство, присутствие человека вызывает определенные искажения, которые могут содержать индивидуальные биометрические признаки.

Анализируя такие изменения, система способна отличать одного человека от другого. При этом ей не требуется фотографировать лицо или получать другие визуальные изображения.

Еще одна особенность WhoFi заключается в возможности работы при недостаточном освещении. В отличие от обычных камер, технология не зависит от видимости, а наличие стен и других препятствий не всегда мешает анализу беспроводного сигнала.

Однако подобные возможности вызывают вопросы о безопасности персональных данных. Хотя система не создает изображений людей, она потенциально позволяет устанавливать их личность без непосредственного наблюдения и согласия.

Опасения относительно развития технологий скрытого контроля высказывались и раньше. Еще в 2003 году Американский союз защиты гражданских свобод предупреждал, что распространение новых технических средств может привести к усилению наблюдения за населением.

С тех пор широкое применение получили системы распознавания лиц, биометрические документы, геолокационные сервисы и беспилотники. Теперь к технологиям идентификации потенциально могут добавиться инструменты, использующие беспроводные сети.

При этом WhoFi пока остается исследовательской разработкой. Сведений о массовом использовании системы для наблюдения за людьми нет.

Тем не менее работа итальянских ученых показывает, что привычные сигналы Wi-Fi могут содержать гораздо больше информации о находящихся поблизости людях, чем предполагалось ранее.

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