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Эвандер Кейн сообщил, что хочет переехать в РФ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Канадский нападающий Эвандер Кейн, ранее выступавший за «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс», намерен продолжить профессиональную карьеру в Континентальной хоккейной лиге. Представитель 35-летнего спортсмена Дэн Мильштейн сообщил, что переговоры с одним из российских клубов близки к завершению. Об этом пишет Daily Faceoff.

По словам агента, хоккеист принял решение переехать в Россию после рассмотрения вариантов продолжения карьеры в Северной Америке. Подписание соглашения ожидается в ближайшие дни.

При этом название команды, за которую будет выступать канадец, пока не раскрывается. Официального объявления о заключении контракта на момент публикации не поступало.

Агент Кейна сообщил о скором переходе в российский клуб

Дэн Мильштейн рассказал о планах своего клиента во время беседы с хоккейными журналистами.

Представитель форварда подтвердил, что Кейн определился с дальнейшим направлением карьеры и собирается провести нынешний сезон в Континентальной хоккейной лиге.

По словам агента, стороны находятся на заключительной стадии переговоров. Ожидается, что о достигнутой договоренности объявят в течение нескольких дней.

После окончания сезона-2025/26 Кейн стал свободным агентом. Это позволяет ему самостоятельно выбирать новый клуб.

Сколько матчей Эвандер Кейн провел в НХЛ

За время выступлений в Национальной хоккейной лиге канадский нападающий провел 1001 встречу в регулярных чемпионатах.

В этих матчах он забросил 339 шайб и сделал 309 результативных передач. Таким образом, на его счету 648 очков.

Всего форвард отыграл 16 сезонов в НХЛ. На протяжении карьеры он представлял «Атланту Трэшерз», «Виннипег Джетс», «Баффало Сейбрз», «Сан-Хосе Шаркс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс».

Последним клубом Кейна в североамериканской лиге стал «Ванкувер».

В регулярном чемпионате сезона-2025/26 нападающий вышел на лед в 71 матче. За это время он забил 13 голов и отдал 18 передач, набрав в общей сложности 31 очко.

Кейн уже имеет опыт выступлений в КХЛ

Возможный переход в российский клуб не станет для канадского хоккеиста первым знакомством с Континентальной хоккейной лигой.

В 2012 году, когда в НХЛ проходил локаут, нападающий выступал за минское «Динамо».

Тогда Кейн сыграл 12 матчей в КХЛ и набрал два очка, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу.

После возобновления соревнований в Северной Америке форвард вернулся в НХЛ, где продолжил выступления.

Выступления за сборную Канады

Эвандер Кейн также имеет опыт участия в международных турнирах в составе национальной команды.

Нападающий представлял Канаду на чемпионатах мира по хоккею в 2010, 2011 и 2012 годах.

Кроме того, форвард становился победителем молодежного чемпионата мира 2009 года.

Теперь хоккеист готовится к новому этапу клубной карьеры. По информации его агента, сезон-2026/27 он должен продолжить в Континентальной хоккейной лиге.

При этом окончательно переход будет подтвержден после официального подписания контракта и объявления нового клуба.

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