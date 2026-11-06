Почти 12 тысяч татарстанцев заболели ОРВИ за неделю

За минувшую неделю в Татарстане зарегистрировали 11 730 случаев ОРВИ и гриппа, из них восемь пришлись на грипп. Такие данные опубликовали в региональном Роспотребнадзоре по итогам 44-й недели.

Уровень заболеваемости практически не изменился по сравнению с предыдущей неделей и остается ниже эпидемического порога почти на 28%. Среди циркулирующих вирусов преобладают возбудители негриппозной природы.

Параллельно в республике продолжается прививочная кампания: вакцинацию от гриппа прошли уже более 900 тысяч человек. В конце октября в регион поступило свыше 75 тысяч доз детской вакцины.

Специалисты предупреждают о возможном повторении эпидемии свиного гриппа, который стремительно поражает легкие и нередко приводит к тяжелой пневмонии. В этом сезоне состав вакцин обновили под ожидаемые штаммы — A/Missouri, A/Darwin и B/Tokyo линии B/Victoria. Защиту обеспечивает прививка, тогда как перенесенное заболевание может обернуться более серьезными последствиями.