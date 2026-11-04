Новости Татарстана

Камиль Самигуллин обратился к татарстанцам в День народного единства

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин поздравил жителей республики с Днем народного единства, пожелав всем мира и благополучия. Об этом сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ.

В своем обращении муфтий привел аят из Корана, в котором, по его словам, заложена мысль о единстве человечества перед Всевышним. Он отметил, что в этих строках упоминаются имена пророков, почитаемых в разных традициях — иудаизме, христианстве и исламе. По мнению Самигуллина, это подчеркивает, что у человечества один Творец и общая история откровений, а различия между народами не должны становиться поводом для разделения.

«Призыв не делать различий между пророками равнозначен тому, что нельзя возводить барьеры между народами. Тем самым Куръан закладывает идею, что истинная вера объединяет, а не разделяет людей», — подчеркнул муфтий.

Он также добавил, что ислам изначально предназначен для всех людей, а не для конкретной национальной общины. Самигуллин призвал соотечественников помнить об общих ценностях — вере, нравственных понятиях, общей Родине и истории, пожелав укрепить народное единство во имя мира и благоденствия в России.

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