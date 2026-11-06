Новости Татарстана

Агентство «Татар-информ» возглавило рейтинг цитируемости СМИ республики

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Информационное агентство «Татар-информ» заняло первую строчку в рейтинге самых цитируемых средств массовой информации Татарстана по итогам третьего квартала 2026 года. Соответствующий перечень опубликован на сайте компании «Медиалогия».

Индекс цитирования агентства составил 232,35. Следом за лидером расположились интернет-издания «БИЗНЕС Online» и «Реальное время», замкнувшие тройку лидеров.

В десятку наиболее востребованных СМИ республики также попали InKazan, Kazanfirst, газета «Вечерняя Казань», ГТРК «Татарстан», «Челнинские известия», телеканал «ТНВ-Татарстан» и издание «РБК-Татарстан». При подсчете рейтинга учитывались данные более чем 113 тысяч источников, включая телевидение, радио, газеты и интернет-порталы. Новостные агрегаторы и случаи регулярной перекрестной цитируемости из расчетов исключались.

Ранее «Татар-информ» также был признан лучшим СМИ региона по версии Mediascope.

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