Куриное филе больше не жарю просто кусочками: заливаю сметаной с горчицей — мясо получается сочным

Куриное филе легко пересушить на сковороде, особенно если нарезать его небольшими кусочками и долго обжаривать. Но есть простой способ сделать мясо нежным и сочным: приготовить его в сметанно-горчичном соусе. Сметана придаёт блюду сливочный вкус, а горчица добавляет лёгкую пикантность без лишней остроты.

Такой ужин можно приготовить примерно за 30 минут. Курица получается мягкой, соус — густым и ароматным, а из дополнительных продуктов понадобятся только лук, чеснок и несколько привычных специй.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

куриное филе — 600 г;

сметана жирностью 15–20% — 200 г;

горчица — 1 ст. л.;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

вода — 80–100 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

сладкая паприка — ½ ч. л.

Для более мягкого вкуса подойдёт дижонская горчица. Если используете острую русскую, начните с одной чайной ложки.

Как приготовить сочное куриное филе в сметане с горчицей

Промокните куриное филе бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками толщиной около 2–3 см. Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок мелко порубите. В отдельной миске соедините сметану, горчицу, паприку и воду. Перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите курицу в один слой и быстро обжарьте примерно по 1–2 минуты с каждой стороны, чтобы поверхность слегка подрумянилась. Если сковорода небольшая, готовьте мясо партиями. Переложите курицу на тарелку. В ту же сковороду добавьте лук и обжаривайте 3–4 минуты до мягкости. Добавьте чеснок и прогрейте ещё 30 секунд. Уменьшите огонь, влейте сметанно-горчичный соус и перемешайте. Верните курицу в сковороду вместе с выделившимся соком. Накройте крышкой и готовьте при слабом кипении примерно 7–10 минут, в зависимости от размера кусочков. Посолите, поперчите и проверьте готовность мяса. Температура в центре самых крупных кусочков должна достигнуть 74 °C. Снимите сковороду с огня и оставьте блюдо под крышкой на 2–3 минуты.

Подавайте курицу горячей, полив гарнир оставшимся соусом.

Почему курица получается сочной

Главный секрет — короткая предварительная обжарка и последующее приготовление в соусе.

Если долго держать филе на сильном огне, мясо теряет влагу и становится сухим. А при умеренном нагреве в сметанном соусе курица готовится более равномерно.

При этом сметана не возвращает влагу уже пересушенному мясу. Поэтому важно не передерживать филе.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: добавляйте сметану только после уменьшения огня и не допускайте бурного кипения. При сильном нагреве соус может расслоиться, а курица — стать жёсткой. Лучше готовить мясо при едва заметном кипении и снимать с плиты сразу после достижения готовности.

Главная ошибка — слишком мелкая нарезка

Если нарезать филе крошечными кубиками, оно приготовится очень быстро. Пока лук и соус дойдут до нужной консистенции, мясо может пересохнуть.

Оптимальный размер кусочков — около 2–3 см.

Так курица успеет слегка подрумяниться снаружи, но сохранит мягкость внутри.

Какую горчицу лучше выбрать

Для нежного сливочного соуса особенно хорошо подходит дижонская горчица. Она придаёт лёгкую кислинку и приятный аромат.

Зернистая горчица тоже подойдёт: её зёрнышки будут заметны в готовом соусе.

Острая русская горчица обладает более выраженным вкусом, поэтому её лучше добавлять понемногу.

Что делать, если сметанный соус слишком густой

Во время приготовления часть жидкости испаряется, поэтому соус может загустеть сильнее, чем хотелось бы.

В таком случае добавьте 2–3 столовые ложки горячей воды и аккуратно перемешайте.

Если соус, наоборот, получился жидким, снимите крышку и подержите сковороду на слабом огне ещё пару минут, следя за тем, чтобы курица не переварилась.

С чем подавать курицу в сметанно-горчичном соусе

Лучше всего такое блюдо сочетается с гарнирами, которые хорошо впитывают соус.

Подойдут картофельное пюре, рис, гречка или макароны. Для более лёгкого ужина можно приготовить тушёные овощи или свежий салат.

Перед подачей курицу можно посыпать укропом или петрушкой.

Как хранить готовое блюдо

Остывшую курицу переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник в течение двух часов после приготовления.

Хранить блюдо рекомендуется не более 3–4 дней при температуре не выше 4 °C.

Разогревайте на слабом огне, добавив немного воды. Так сметанный соус сохранит более однородную консистенцию.

Куриное филе в сметане с горчицей — простой способ разнообразить привычный ужин. Мясо получается нежным, соус — ароматным, а весь рецепт не требует дорогих ингредиентов. Главное — не пережаривать курицу и готовить её в соусе при умеренной температуре.

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