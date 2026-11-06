В Нью-Йорке нашли капсулу с предупреждением из 2317 года
История загадочной находки, которую якобы обнаружили в Нью-Йорке более 70 лет назад, вновь вызвала интерес. Речь идет о металлической капсуле с необычными символами и предполагаемым предупреждением из 2317 года. Согласно распространенной версии, неизвестные авторы предостерегали человечество от опасных последствий развития технологий. Об этом пишет информационное агентство «Кулик».
Как утверждается в публикации, необычный предмет обнаружили в 1955 году во время строительства тоннеля в Нью-Йорке. Металлическая конструкция имела вытянутую форму и напоминала мяч для регби.
По распространенной истории, специалисты изучили находку и якобы обнаружили в ее составе редкие сплавы. Внутри также находился материал, похожий на искусственное стекло, с нанесенными на поверхность загадочными знаками.
Некоторые символы напоминали английские буквы, однако значительную часть надписей расшифровать не удалось. Особое внимание привлекла дата — 2317 год, которую связали с возможным происхождением предмета из будущего.
Согласно предполагаемому посланию, человечеству грозит масштабная катастрофа из-за развития искусственного интеллекта и биомеханических технологий. Неизвестные авторы якобы предупреждали, что дальнейшее совершенствование подобных разработок может привести к разрушительным последствиям.
В тексте также утверждалось, что сама капсула способна сыграть важную роль в предотвращении будущей трагедии.
Необычная история породила различные предположения. Среди них появилась версия о путешественниках во времени, которые могли отправить предупреждение людям прошлого.
Однако никаких достоверных научных доказательств существования такого послания пока не представлено. Не подтверждены и сведения о происхождении металлического предмета из 2317 года.
Поэтому рассказ о капсуле остается неподтвержденной историей, а не установленным фактом. Связывать ее с реальными путешествиями во времени или предсказанием технологической катастрофы оснований нет.
Может быть интересно:
- Итальянцы готовят рисовые шарики с сыром: снаружи хрустят, а внутри тянется расплавленная начинка
- Творог больше не превращаю в сырники: смешиваю с шоколадом — готовлю нежный десерт без выпечки
- Из обычной картошки готовлю хрустящие палочки: добавляю крахмал и сыр — исчезают со стола за минуты
- Грузины готовят фасоль так, что мясо не нужно: добавляют орехи и специи — получается сытное лобио
- Кухонные полотенца неприятно пахнут даже после стирки: как избавиться от запаха и не испортить ткань
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец