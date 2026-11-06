В Нью-Йорке нашли капсулу с предупреждением из 2317 года

История загадочной находки, которую якобы обнаружили в Нью-Йорке более 70 лет назад, вновь вызвала интерес. Речь идет о металлической капсуле с необычными символами и предполагаемым предупреждением из 2317 года. Согласно распространенной версии, неизвестные авторы предостерегали человечество от опасных последствий развития технологий. Об этом пишет информационное агентство «Кулик».

Как утверждается в публикации, необычный предмет обнаружили в 1955 году во время строительства тоннеля в Нью-Йорке. Металлическая конструкция имела вытянутую форму и напоминала мяч для регби.

По распространенной истории, специалисты изучили находку и якобы обнаружили в ее составе редкие сплавы. Внутри также находился материал, похожий на искусственное стекло, с нанесенными на поверхность загадочными знаками.

Некоторые символы напоминали английские буквы, однако значительную часть надписей расшифровать не удалось. Особое внимание привлекла дата — 2317 год, которую связали с возможным происхождением предмета из будущего.

Согласно предполагаемому посланию, человечеству грозит масштабная катастрофа из-за развития искусственного интеллекта и биомеханических технологий. Неизвестные авторы якобы предупреждали, что дальнейшее совершенствование подобных разработок может привести к разрушительным последствиям.

В тексте также утверждалось, что сама капсула способна сыграть важную роль в предотвращении будущей трагедии.

Необычная история породила различные предположения. Среди них появилась версия о путешественниках во времени, которые могли отправить предупреждение людям прошлого.

Однако никаких достоверных научных доказательств существования такого послания пока не представлено. Не подтверждены и сведения о происхождении металлического предмета из 2317 года.

Поэтому рассказ о капсуле остается неподтвержденной историей, а не установленным фактом. Связывать ее с реальными путешествиями во времени или предсказанием технологической катастрофы оснований нет.

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