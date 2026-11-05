Канадское министерство: РФ не может быть представлена в международном спорте

Канадские власти подтвердили, что не поддерживают участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под национальными флагами. Такая позиция была озвучена после решения Спортивного арбитражного суда, открывшего возможность возвращения сборных России на хоккейные турниры. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады.

В канадском ведомстве подчеркнули, что позиция правительства в отношении официального представительства России и Белоруссии на международной спортивной арене остается неизменной.

Ограничения касаются выступлений с использованием государственных флагов, гимнов, национальных цветов и другой символики.

Канада намерена сохранить ограничения для спортсменов

В заявлении канадских властей говорится, что страна продолжит выступать против официального участия России и Белоруссии в международных спортивных соревнованиях.

Свою позицию представители правительства связывают с продолжающимися военными действиями на Украине.

Кроме того, канадская сторона намерена применять предусмотренные законодательством полномочия для контроля въезда иностранных спортсменов и представителей спортивных организаций.

Министр иммиграции, беженцев и гражданства сможет индивидуально рассматривать вопросы допуска российских и белорусских участников, собирающихся выступать в Канаде под национальной символикой.

Правительство также сохранит требование, согласно которому соревнования, получающие государственное финансирование, не должны допускать официальное представительство России и Белоруссии.

При этом ограничения не распространяются автоматически на всех спортсменов с российским или белорусским гражданством. Канадские власти допускают участие отдельных атлетов в нейтральном статусе.

Что решил Спортивный арбитражный суд

30 октября 2026 года Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России по вопросу участия национальных команд в международных соревнованиях.

Решение предусматривает отмену ограничений, которые препятствовали возвращению российских сборных на турниры Международной федерации хоккея.

Российские команды были отстранены от соревнований под эгидой этой организации в 2022 году.

После рассмотрения апелляции международная федерация сообщила, что выполнит постановление суда, несмотря на несогласие с его выводами.

В организации отметили, что возвращение российских хоккеистов связано с серьезными практическими вопросами.

В частности, потребуется согласовать состав участников, календарь соревнований, условия размещения команд и меры безопасности.

Европейские сборные выступили против матчей с Россией

Решение спортивного арбитража вызвало возражения ряда национальных федераций.

О намерении отказаться от встреч с российской командой на чемпионате мира 2027 года сообщили представители Швеции, Норвегии, Дании, Латвии и Финляндии.

При этом указанные сборные не заявляли о полном отказе от участия в мировом первенстве.

Таким образом, возможное возвращение России сопровождается разногласиями между международной федерацией и отдельными национальными спортивными организациями.

Международный олимпийский комитет ранее смягчил ограничения

7 июля 2026 года Международный олимпийский комитет объявил о временном снятии приостановки деятельности Олимпийского комитета России.

Одновременно организация сообщила, что прежние рекомендации относительно ограничений участия российских спортсменов и команд больше не применяются.

Однако такое решение не означает автоматического разрешения выступать под российским флагом на всех соревнованиях.

Вопрос использования национальной символики остается в компетенции соответствующих международных спортивных федераций и организаторов турниров.

Канадские власти, в свою очередь, подтвердили намерение сохранять ограничения на официальное представительство России и Белоруссии в соревнованиях, проводимых на территории страны.

При этом окончательный порядок участия российских хоккейных сборных в ближайших международных турнирах еще предстоит определить.

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