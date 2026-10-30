Юридические компании охотно рассказывают об успешных делах, опыте специалистов и сотнях довольных клиентов. Но редко вспоминают, с чего всё начиналось. Кто доверил им первое дело? Как находили клиентов, когда о компании ещё никто не слышал? И какие решения помогли превратить частную практику в полноценный бизнес?

В юридической сфере доверие особенно важно. По данным Федресурса, в 2025 году российские суды признали банкротами почти 568 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей, на 32% больше, чем годом ранее. Спрос на юридическую помощь растёт, но за красивыми сайтами и обещаниями успешного результата непросто разглядеть реальный опыт специалистов.

Около года назад будущие основатели казанского агентства «Департамент Права Консалт» работали вдвоём и искали клиентов преимущественно за пределами Татарстана. К ним обращались даже люди, чьи дела по банкротству годами оставались без результата в других компаниях. Сегодня у команды более 100 завершённых дел и восемь сотрудников.

Как построить юридическую компанию с нуля и завоевать доверие клиентов без громкого имени? Редакция ProKazan поговорила с Романом Калинка, сооснователем и руководителем агентства по правовой защите «Департамент Права Консалт», и узнала, что осталось за кадром первых 100 завершённых дел.

Первые клиенты из Тюмени и Петербурга: почему казанские юристы начинали за пределами Татарстана

— Около года назад мы начинали вдвоём с Луизой Залалетдиновой, нашим главным юристом. У неё к тому моменту уже было более десяти лет юридической практики, в том числе опыт работы в компаниях, специализирующихся на банкротстве. Мы сразу распределили обязанности: я отвечал за поиск клиентов, первые консультации и организационные вопросы, а Луиза занималась непосредственно ведением дел.

Поначалу мы работали как частные юристы. У нас не было большого офиса или команды сотрудников. Клиентов находили через «Авито», личные рекомендации и знакомых. Причём получилось довольно необычно: мы находились в Казани, но обращений от местных жителей практически не было.

Зато с нами связывались люди из Тюмени, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Красноярска. Все вопросы решали дистанционно, и такой формат работы сохраняем до сих пор.

А одними из первых клиентов из Татарстана стали жители Набережных Челнов, пострадавшие от финансовых пирамид. К нам обратились более десяти человек, и за каждым обращением стояла своя история. Одни брали кредиты, надеясь заработать на вложениях, другие отдавали последние сбережения. В итоге люди оставались без денег, а некоторые ещё и с долгами перед банками.

Мы помогали им разбираться с последствиями: занимались вопросами банкротства и взыскания средств. Для нас это был один из первых примеров того, насколько серьёзными могут быть последствия финансовых махинаций для обычных семей.

По четыре года без результата: почему к молодому агентству приходили клиенты других юридических компаний

— Среди наших первых клиентов были люди, которые уже заплатили юристам за банкротство, но спустя три или четыре года так и не дождались завершения процедуры. Они обращались в свои компании, пытались выяснить, что происходит с делом, но вместо конкретных ответов получали отговорки. В итоге терпение заканчивалось, и люди начинали искать других специалистов.

Мы брались за такие обращения, потому что понимали, как устроены подобные процессы и почему некоторые дела годами остаются без движения. Но сначала обязательно проводили анализ. Изучали документы, проверяли, на каком этапе находится процедура, и оценивали, можем ли мы довести её до результата.

Если видели перспективы, предлагали клиенту план дальнейших действий. После его согласия помогали расторгнуть договор с прежней юридической компанией и взыскать деньги за оплаченные услуги. Затем уже сами приступали к сопровождению дела.

От частных юристов к собственной компании: какое решение изменило подход к работе

— В какой-то момент мы поняли, что работать в прежнем формате дальше будет сложно. Клиенты приходили по рекомендациям, находили нас через объявления, но такой способ привлечения ограничивал возможности для развития. Мы могли продолжать брать отдельные дела, однако хотелось выстроить полноценную юридическую практику и постепенно расширять команду.

К тому же мы заметили, что люди больше доверяют компании, чем частному специалисту. Когда человек обращается за юридической помощью, особенно с серьёзными долгами или имущественными вопросами, ему важно понимать, с кем он заключает договор и куда сможет обратиться в дальнейшем.

Поэтому мы с главным юристом решили изменить формат работы и создать собственное агентство. Это был осознанный шаг: мы хотели развиваться, брать больше дел и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами.

При этом я не считаю, что начинать с частной практики было ошибкой. Мы получили возможность проверить свои силы, разобраться в организации работы и понять, в каком направлении двигаться дальше. А когда появилась уверенность, что готовы к следующему этапу, начали развивать «Департамент права» уже как юридическую компанию.

«Хороший юрист никогда не даст 100% гарантии»: почему в агентстве не обещают невозможного

— Бывает, человек приходит к юристу и хочет сразу услышать, что его проблему точно решат. Особенно когда речь идёт о взыскании долга, разводе или разделе имущества. Но я считаю, что добросовестный специалист никогда не станет обещать стопроцентный результат. Можно грамотно подготовить документы, выстроить позицию и представить интересы клиента в суде, однако окончательное решение всё равно остаётся за судом.

Поэтому мы всегда начинаем с анализа ситуации. Изучаем обстоятельства дела, оцениваем возможные риски и объясняем человеку, какие варианты решения существуют. Если берёмся за работу, предлагаем конкретный план действий, чтобы клиент понимал, как будет проходить процесс и с какими сложностями он может столкнуться.

У нас даже были обращения, от которых приходилось отказываться. Не потому, что дело слишком сложное, а потому, что человек хотел получить гарантии, которых мы дать не могли. Для нас лучше сразу честно обозначить перспективы, чем пообещать результат, который от нас полностью не зависит.

При этом важно, кто именно занимается сопровождением. Я провожу первичные консультации, разбираюсь в запросах клиентов и отвечаю за организационные вопросы. А дальнейшую юридическую работу ведёт наш главный юрист вместе с командой. У неё более десяти лет практического опыта, в том числе в компаниях, специализирующихся на банкротстве и судебных вопросах.

Мы также разделяем результат судебного разбирательства и выполнение собственных обязательств. Если компания не выполняет условия, которые взяла на себя по договору, мы возвращаем деньги. Но обещать, что любое дело обязательно закончится победой, было бы неправильно.

От банкротства до семейных споров: как изменилось агентство за год

— За год мы завершили более 100 дел, а команда выросла до восьми человек. Летом у нас появился собственный офис, где мы встречаемся с клиентами, проводим консультации и заключаем договоры. При этом юристы по-прежнему работают преимущественно удалённо. Многие из них раньше проводили целые дни в офисах, поэтому мы решили дать сотрудникам больше свободы. Главное, чтобы каждый оставался на связи и качественно выполнял свою работу.

Серьёзно расширилась и наша специализация. Если первые полгода мы занимались преимущественно банкротством, то сегодня представляем интересы клиентов в судах, помогаем с разводами, алиментами, разделом имущества, ипотечными и наследственными вопросами. Последние, кстати, бывают особенно непростыми. Иногда родственники настолько конфликтуют из-за наследства, что даже обычное оформление документов превращается в затяжной спор.

Банкротство по-прежнему остаётся одним из основных направлений нашей работы, но ограничиваться им мы не планируем. Юридический рынок и законодательство постоянно меняются, поэтому важно развивать разные направления и быть готовыми к новым запросам клиентов. Именно поэтому мы постепенно переходим от узкой специализации к полноценной общегражданской практике.

Когда юридическая помощь действительно нужна

Юридические проблемы редко решаются сами собой. Долги продолжают расти, имущественные споры затягиваются, а попытки разобраться во всём самостоятельно нередко оборачиваются потерей времени и денег. Поэтому чем раньше оценить ситуацию с профессионалом, тем больше возможностей найти подходящее решение.

В агентстве по правовой защите «Департамент Права Консалт» помогут разобраться в обстоятельствах дела, оценить возможные риски и составить план дальнейших действий. Если вы столкнулись с финансовыми трудностями, семейным спором или вопросами наследства, начните с консультации.

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