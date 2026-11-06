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В РПЦ объяснили, как правильно ухаживать за могилами близких

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Уход за могилами близких в православной традиции предполагает не только поддержание порядка на кладбище, но и соблюдение определенных обычаев. Особое внимание уделяется обращению с надгробными крестами, выбору украшений и молитвенному поминовению умерших. Об этом сообщает ИА «Кулик».

После похорон на могиле по традиции устанавливают деревянный крест. Обычно он остается на месте в течение первого года, после чего родственники могут заменить его постоянным памятником или более прочным крестом.

При этом старую конструкцию не рекомендуется выбрасывать вместе с обычным мусором. Согласно церковным обычаям, деревянный крест можно закопать в землю либо сжечь, а оставшийся пепел разместить на могиле в форме креста.

Отдельные рекомендации касаются фотографий покойных. Изображения умерших не советуют закреплять на временном деревянном кресте. Если фотография уже установлена, перед заменой надгробия ее следует снять.

При оформлении захоронения верующим рекомендуют избегать излишней пышности. Предпочтение отдается живым цветам и растениям спокойных оттенков. Искусственные венки и пластиковые украшения считаются нежелательными, поскольку со временем теряют внешний вид и загрязняют кладбище.

Особое значение в православии имеет молитва об усопшем. Важным периодом считаются первые 40 дней после смерти человека, когда родственникам рекомендуют уделять больше внимания молитвенному поминовению.

Существуют и определенные правила поведения на кладбище. Церковь не одобряет употребление спиртного возле могил, организацию застолий и оставление продуктов на надгробиях. Вместо этого верующим советуют помолиться и спокойно вспомнить умершего.

При этом священнослужители подчеркивают, что внешний вид захоронения не должен становиться главным содержанием поминовения. Чистота и благоустройство могилы важны как проявление уважения к близкому человеку, однако духовная память и молитва в православной традиции имеют первостепенное значение.

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