Новости Татарстана

В Татарстане за неделю ОРВИ подхватили почти 12 тысяч человек

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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За минувшую неделю в республике зафиксировали 11 730 случаев ОРВИ и гриппа. Из них восемь пришлись именно на грипп. Такие цифры привели в Роспотребнадзоре региона по итогам 44-й недели.

Заболеваемость держится примерно на том же уровне, что и неделей ранее, и пока не дотягивает до эпидемического порога почти на 28%. Среди циркулирующих респираторных вирусов чаще всего встречаются возбудители негриппозной природы.

Параллельно в Татарстане идет прививочная кампания. Прививку от гриппа уже сделали больше 900 тысяч человек. В конце октября в республику завезли свыше 75 тысяч доз вакцины для детей.

Ранее специалисты предупреждали, что республике предстоит пережить повторение эпидемии свиного гриппа. Эта инфекция развивается стремительно и быстро поражает легкие, что оборачивается тяжелой пневмонией. В этом сезоне состав вакцин обновили под штаммы, которые ожидают в регионе: A/Missouri, A/Darwin и B/Tokyo линии B/Victoria. Защиту от них дает либо прививка, либо перенесенное заболевание, однако во втором случае последствия могут быть куда серьезнее.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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