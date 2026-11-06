В Татарстане за неделю ОРВИ подхватили почти 12 тысяч человек

За минувшую неделю в республике зафиксировали 11 730 случаев ОРВИ и гриппа. Из них восемь пришлись именно на грипп. Такие цифры привели в Роспотребнадзоре региона по итогам 44-й недели.

Заболеваемость держится примерно на том же уровне, что и неделей ранее, и пока не дотягивает до эпидемического порога почти на 28%. Среди циркулирующих респираторных вирусов чаще всего встречаются возбудители негриппозной природы.

Параллельно в Татарстане идет прививочная кампания. Прививку от гриппа уже сделали больше 900 тысяч человек. В конце октября в республику завезли свыше 75 тысяч доз вакцины для детей.

Ранее специалисты предупреждали, что республике предстоит пережить повторение эпидемии свиного гриппа. Эта инфекция развивается стремительно и быстро поражает легкие, что оборачивается тяжелой пневмонией. В этом сезоне состав вакцин обновили под штаммы, которые ожидают в регионе: A/Missouri, A/Darwin и B/Tokyo линии B/Victoria. Защиту от них дает либо прививка, либо перенесенное заболевание, однако во втором случае последствия могут быть куда серьезнее.