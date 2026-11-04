Капуста, яйца и сыр — смешиваю три простых продукта и получаю целую сковороду горячих лепёшек

Из обычной белокочанной капусты можно приготовить не только салат или тушёный гарнир, но и целую сковороду румяных лепёшек. Достаточно добавить яйца и немного сыра — получится сытное блюдо с нежной серединкой и аппетитной корочкой.

Такие капустные лепёшки особенно выручают, когда нужно быстро приготовить завтрак или ужин из того, что уже есть в холодильнике. Они вкусны горячими, хорошо сочетаются со сметаной и не требуют сложного теста.

Какие продукты понадобятся

На 8–10 небольших лепёшек:

белокочанная капуста — 400 г;

яйца — 2 шт.;

твёрдый сыр — 100 г;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

растительное масло — 2 ст. л. для жарки.

Основу вкуса создают три продукта — капуста, яйца и сыр. Небольшое количество муки помогает лепёшкам лучше держать форму, но при желании её можно заменить картофельным крахмалом.

Как приготовить капустные лепёшки с сыром

Снимите с капусты верхние листья и нашинкуйте её как можно тоньше. Переложите капусту в глубокую миску, слегка посолите и помните руками в течение 1–2 минут, чтобы она стала мягче. Если капуста выделила много сока, слегка отожмите его. Лишняя жидкость мешает лепёшкам сохранять форму. Натрите сыр на крупной тёрке и добавьте к капусте. Разбейте в миску два яйца, добавьте чёрный перец и перемешайте. Всыпьте муку и ещё раз перемешайте. Масса должна быть достаточно густой, чтобы её можно было выкладывать ложкой. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла на среднем огне. Выложите по 1–2 столовые ложки капустной смеси, формируя небольшие лепёшки толщиной около 1 см. Жарьте 4–5 минут с одной стороны до золотистой корочки. Аккуратно переверните лопаткой, уменьшите нагрев и готовьте ещё 4–5 минут. При необходимости ненадолго накройте сковороду крышкой, чтобы капуста успела размягчиться. Переложите готовые лепёшки на тарелку и повторите с оставшейся смесью.

Подавайте сразу, пока сыр внутри остаётся мягким, а поверхность сохраняет приятную румяную корочку.

Почему лепёшки получаются нежными

При нагревании капуста постепенно размягчается, но сохраняет лёгкую текстуру. Яйца соединяют ингредиенты, а расплавленный сыр придаёт блюду сливочный вкус.

В отличие от классических овощных оладий, здесь совсем немного муки. Поэтому готовые лепёшки не напоминают плотное тесто: основную часть составляет именно капуста.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для этого рецепта особенно важна тонкая нарезка капусты. Крупные жёсткие полоски могут остаться хрустящими, пока сыр и яйца уже приготовятся. Если капуста старая и плотная, после шинковки можно залить её кипятком на 2 минуты, затем тщательно слить воду и отжать.

Главная ошибка — слишком много капустного сока

После добавления соли капуста начинает выделять влагу. Если оставить весь сок в миске, смесь получится жидкой, а лепёшки будут расползаться на сковороде.

Поэтому перед добавлением яиц и сыра капусту желательно слегка отжать.

Но полностью высушивать её не нужно: небольшое количество влаги помогает сохранить сочность.

Если смесь всё равно плохо держит форму, добавьте ещё одну чайную ложку муки.

Как добиться золотистой корочки

Для красивой корочки важны умеренный нагрев и небольшая толщина лепёшек.

Если сделать их слишком толстыми, середина будет готовиться дольше, а поверхность может подгореть.

Не стоит переворачивать лепёшки сразу после выкладывания на сковороду. Дайте яйцам схватиться, а сыру — слегка подрумяниться.

Когда нижняя сторона станет устойчивой, лепёшку будет гораздо проще перевернуть.

Какой сыр лучше использовать

Подойдёт любой полутвёрдый или твёрдый сыр, который хорошо плавится.

Например, российский, гауда или эдам.

Слишком солёный сыр лучше добавлять осторожно, уменьшая количество соли в капусте.

Если использовать моцареллу для пиццы, лепёшки получатся более тягучими, но менее выраженными по вкусу.

Можно ли приготовить без муки

Да, однако лепёшки будут более нежными и хрупкими.

В таком случае особенно важно хорошо отжать капусту и делать небольшие порции.

Можно добавить ещё одно яйцо, но смесь станет более жидкой, поэтому удобнее готовить её под крышкой в виде одного большого капустного омлета.

Для отдельных лепёшек небольшое количество муки или крахмала всё же помогает получить более предсказуемый результат.

Что добавить для разнообразия

Базовый рецепт легко изменить, используя продукты, которые найдутся дома.

С зеленью: добавьте немного укропа или зелёного лука.

С чесноком: вмешайте один измельчённый зубчик.

С морковью: натрите небольшую морковь на мелкой тёрке.

С паприкой: добавьте щепотку сладкой паприки для аромата.

С творогом: замените часть сыра густым творогом для более мягкого вкуса.

Главное — не перегружать смесь влажными добавками, иначе лепёшки будет сложнее переворачивать.

С чем подавать капустные лепёшки

Самый простой вариант — сметана с зеленью.

Можно приготовить чесночный соус, смешав 100 г сметаны, половину измельчённого зубчика чеснока и немного укропа.

Также лепёшки хорошо сочетаются со свежими помидорами, огурцами и лёгким овощным салатом.

Они подходят не только для завтрака, но и в качестве гарнира к курице или рыбе.

Как хранить готовые лепёшки

Лучше всего подавать блюдо сразу после приготовления.

Если лепёшки остались, полностью остудите их и переложите в закрытый контейнер. В холодильнике их желательно хранить не более 2 дней.

Разогревать удобнее на сухой сковороде под крышкой. Так лепёшки снова станут горячими, а поверхность немного подрумянится.

Капустные лепёшки с яйцами и сыром — простой способ приготовить вкусное блюдо из доступных продуктов. Они не требуют замешивания теста, быстро жарятся и получаются сытными. А если тонко нашинковать капусту и убрать лишнюю влагу, лепёшки будут хорошо держать форму и радовать румяной корочкой.

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