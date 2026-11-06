Новости Татарстана

В Актанышском районе увековечили память воина-афганца

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В деревне Верхнее Яхшеево Актанышского района появилась мемориальная доска в честь Ильдара Исламова, воевавшего в Афганистане. Памятный знак разместили на стене дома, где он родился и вырос. Об этом сообщили в районной администрации.

Почтить память земляка собрались родственники, друзья, односельчане, ветераны боевых действий и представители власти района. Церемония началась с чтения аятов Корана. Молитвой память Исламова почтил 101-летний участник Великой Отечественной войны Тафкиль Валиев, живущий в Верхнем Яхшееве.

Ильдар Исламов служил в Афганистане с 1987 по 1989 год. Подготовку он проходил в Термезе, а в феврале 1989 года оказался там в момент вывода советских войск. Домой военнослужащий вернулся в мае того же года. Его супруга Ляйсан вспоминает, что муж не любил говорить о войне и редко делился пережитым, но отдельные рассказы о сбитом вертолете, погибших товарищах и тяжелых последствиях боев близкие запомнили навсегда.

«Он ведь тогда был совсем молодым. Когда вернулся, был такой худой! О войне много не говорил, но некоторые события помню. Душа у него была очень чистая, сам он был удивительно широкой души человеком», – рассказала вдова. Супруги поженились в 1998 году и воспитали двоих детей: сын Ильгиз окончил Казанский энергетический университет, дочь Гульназ учится в Казанском федеральном университете.

Инициатором установки доски выступил близкий друг и одноклассник ветерана Ильгиз Фахриев. Они десять лет сидели за одной партой сначала в Верхнеяхшеевской, а затем в Байсарской школе. По словам Фахриева, Ильдар увлекался рыбалкой, хорошо играл в футбол и хоккей, всегда был готов прийти на помощь. Идея увековечить память одноклассника появилась у него после смерти Исламова. Заручившись поддержкой семьи, других ветеранов и общественной организации участников Афганской войны, он занялся организацией установки знака.

На церемонии присутствовал глава Актанышского района Ленар Зарипов, сам ветеран войны в Афганистане. Он отметил, что такие встречи помогают сохранять связь поколений и передавать молодежи память о земляках, прошедших через военные конфликты. Руководитель районной общественной организации участников Афганской войны Илсур Гатин рассказал, что мемориальные доски в районе устанавливают с 2017 года, а знак Ильдару Исламову стал уже 46-м. Перед установкой проводятся встречи с родственниками, изучение биографий и сбор архивных сведений.

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