Французы запекают картофель в сливках и чесноке: получается нежная запеканка с золотистой корочкой

Во Франции из обычного картофеля готовят блюдо, которое легко перепутать с ресторанным деликатесом. Тонкие ломтики запекают в сливках с чесноком до тех пор, пока они не станут нежными, а сверху не появится аппетитная золотистая корочка. Такая запеканка называется гратен дофинуа (gratin dauphinois).

Главный секрет французского рецепта — не сыр и не сложные специи, а правильное сочетание картофеля, сливок и температуры. Ломтики постепенно пропитываются сливочным соусом, становятся мягкими и буквально тают во рту.

Какие продукты понадобятся

На 4–5 порций:

картофель — 800 г;

сливки жирностью 20–30% — 400 мл;

молоко — 100 мл;

чеснок — 2–3 зубчика;

сливочное масло — 20 г;

соль — 1 ч. л. без горки или по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу;

мускатный орех — небольшая щепотка.

Для приготовления понадобится форма размером примерно 20 × 25 см.

В традиционном гратене дофинуа сыр обычно не используют. Нежная корочка образуется благодаря сливкам и естественному крахмалу картофеля.

Как приготовить французскую картофельную запеканку

Разогрейте духовку до 170 °C. Очистите картофель и нарежьте очень тонкими кружочками толщиной около 2–3 мм. Удобнее всего использовать овощерезку. После нарезки не промывайте картофель водой. Крахмал на поверхности поможет сливочному соусу загустеть. Один зубчик чеснока разрежьте пополам и тщательно натрите им дно и стенки формы. Смажьте форму сливочным маслом. Оставшийся чеснок измельчите ножом или пропустите через пресс. В кастрюле соедините сливки, молоко, чеснок, соль, перец и мускатный орех. Прогрейте смесь на небольшом огне почти до кипения, но не кипятите. Выложите картофель в форму ровными слоями, слегка перекрывая ломтики. Залейте горячей сливочной смесью. Жидкость должна почти покрывать картофель. При необходимости слегка прижмите ломтики ложкой. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку примерно на 45 минут. Снимите фольгу и продолжайте запекать ещё 25–35 минут, пока картофель не станет полностью мягким, а верх не приобретёт золотистый оттенок. Проверьте готовность ножом: он должен легко проходить через все слои. Достаньте запеканку и оставьте на 10–15 минут перед подачей.

За это время сливочный соус немного загустеет, а порции будут лучше сохранять форму.

Почему картофель получается таким нежным

Во время запекания тонкие ломтики постепенно впитывают сливочную смесь.

Крахмал, который содержится в картофеле, частично переходит в жидкость и помогает сделать соус густым.

Благодаря этому сливки не просто остаются на дне формы, а обволакивают каждый слой.

При умеренной температуре картофель успевает полностью размягчиться, не пересыхая сверху.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: нарезайте картофель максимально одинаковыми тонкими ломтиками и не промывайте его после нарезки. Если одни кусочки будут толстыми, а другие почти прозрачными, запеканка приготовится неравномерно. А смытый крахмал сделает сливочный соус менее густым.

Главная ошибка — слишком высокая температура

Многие пытаются ускорить приготовление, сразу выставляя духовку на 200–220 °C.

Но в таком случае поверхность может быстро потемнеть, пока картофель внутри остаётся твёрдым.

Кроме того, при сильном нагреве сливочный соус способен расслоиться.

Для нежной запеканки лучше подходит умеренная температура около 170 °C.

Если картофель уже мягкий, но корочка недостаточно румяная, в самом конце можно ненадолго увеличить нагрев до 190 °C.

Какие сливки лучше использовать

Для насыщенного вкуса подходят сливки жирностью 20–30%.

Они делают соус нежным и достаточно густым.

Если использовать только молоко, блюдо получится менее сливочным, а соус может остаться жидковатым.

При желании часть сливок можно заменить молоком, но полностью отказываться от них не стоит, если хочется приблизиться к классическому французскому варианту.

Нужно ли добавлять сыр

В распространённом традиционном варианте гратена дофинуа сыр не требуется.

Золотистая поверхность появляется благодаря запеканию сливок и картофеля.

Однако в домашних рецептах часто используют тёртый сыр для более выраженной корочки.

Если хочется попробовать такой вариант, за 15 минут до готовности можно посыпать запеканку 50–70 г твёрдого сыра.

Получится вкусно, но это уже будет вариация классического блюда.

Почему сливочный соус остаётся жидким

Чаще всего причина заключается в недостаточном времени приготовления.

Картофелю нужно не только стать мягким, но и выделить часть крахмала, который загущает сливки.

Также важно не добавлять слишком много жидкости.

Если соус кажется жидким сразу после духовки, дайте запеканке постоять 10–15 минут. По мере остывания он станет гуще.

Но если картофель буквально плавает в сливках, лишняя жидкость полностью не исчезнет.

Какой картофель выбрать

Лучше всего подходят сорта с умеренным или повышенным содержанием крахмала.

Они хорошо размягчаются при запекании и помогают соусу приобрести кремовую консистенцию.

Очень плотный картофель может готовиться дольше.

Не стоит нарезать клубни толстыми кружочками: именно тонкая нарезка делает гратен особенно нежным.

С чем подавать французский гратен

Картофель в сливках можно подать как самостоятельное блюдо или использовать в качестве гарнира.

Он хорошо сочетается с запечённой курицей, индейкой и мясными блюдами.

Чтобы уравновесить насыщенный сливочный вкус, дополните запеканку свежими овощами или зелёным салатом.

Особенно вкусен гратен сразу после приготовления, когда верх ещё румяный, а внутри сохраняется нежная сливочная текстура.

Можно ли приготовить заранее

Да. Запеканку удобно приготовить за несколько часов до подачи.

После остывания уберите её в холодильник, накрыв форму крышкой или пищевой плёнкой.

Перед подачей разогрейте в духовке при 160–170 °C до полного прогревания.

Готовый гратен желательно хранить в холодильнике не более 2–3 дней.

Французская картофельная запеканка доказывает, что для вкусного домашнего блюда необязательно покупать дорогие продукты. Достаточно картофеля, сливок, чеснока и немного терпения. В результате получается нежный гратен с насыщенным вкусом и красивой золотистой корочкой, который подойдёт и для обычного ужина, и для праздничного стола.

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