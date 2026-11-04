Васильев раскрыл, почему отказ Норвегии от хоккея с РФ грозит ей самой

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев с иронией отреагировал на решение сборной Норвегии по хоккею отказаться от встречи с российской командой на чемпионате мира 2027 года. По мнению спортсмена, подобный шаг не нанесет существенного ущерба отечественному хоккею, а негативные последствия прежде всего почувствует норвежская сторона. Об этом Васильев заявил в интервью РИА Новости.

Олимпийский чемпион дал понять, что не считает отказ норвежцев серьезной проблемой для российского спорта. Комментируя ситуацию, он в шутливой форме предположил, что из-за отсутствия одной встречи России якобы придется прекратить деятельность национальной хоккейной федерации и закрыть профессиональные клубы.

Таким образом Васильев подчеркнул, что не видит оснований придавать решению скандинавской сборной большое значение. По его словам, российские хоккеисты смогут продолжать свою деятельность независимо от позиции Норвегии.

Бывший биатлонист также выразил сомнение в том, что отказ от матчей с российскими спортсменами принесет какую-либо пользу самой норвежской команде.

Напротив, Васильев убежден, что подобные ограничения прежде всего отражаются на интересах игроков, которые лишаются возможности встретиться с определенными соперниками на международном уровне.

Отдельно олимпийский чемпион высказался о действиях норвежских властей. Он обвинил руководство страны в распространении недостоверных представлений о России и заявил, что последствия проводимой политики могут оказаться неблагоприятными для собственных граждан.

По оценке Васильева, российский хоккей способен обойтись без противостояний с норвежской сборной. При этом он предположил, что для скандинавских спортсменов отсутствие таких встреч может иметь более заметные последствия в долгосрочной перспективе.

Поводом для комментария стало официальное заявление Федерации хоккея Норвегии. Организация сообщила, что ее национальная команда не намерена выходить на лед против россиян во время мирового первенства, запланированного на май 2027 года в Германии.

Свое решение норвежская сторона объяснила продолжающимся конфликтом на Украине, а также опасениями за безопасность хоккеистов, сотрудников сборной и членов их семей.

Представители федерации уточнили, что от остальных матчей группового этапа национальная команда отказываться не собирается. Соответствующая позиция была доведена до Международной федерации хоккея 2 ноября 2026 года.

Таким образом, Дмитрий Васильев считает решение Норвегии необоснованным и не ожидает серьезных последствий для российского хоккея. По его мнению, отказ от спортивного противостояния в большей степени затронет самих норвежских хоккеистов.

Может быть интересно: