Испанцы готовят омлет с картошкой и луком: получается толстый пирог на сковороде — духовка не нужна

В Испании обычные картофель, яйца и лук превращают в блюдо, которое больше напоминает толстый домашний пирог, чем привычный омлет. Называется оно tortilla de patatas — испанская картофельная тортилья. Снаружи она слегка румяная, а внутри остаётся мягкой, сочной и сытной.

Главное отличие от обычного омлета — большое количество картофеля. Его предварительно готовят на сковороде с луком, затем соединяют со взбитыми яйцами и обжаривают с двух сторон. Духовка не понадобится, а готовую тортилью можно подавать как горячей, так и остывшей.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

картофель — 500 г;

яйца — 5 шт.;

репчатый лук — 1 крупная головка;

оливковое масло — 100 мл;

соль — ¾ ч. л. или по вкусу;

чёрный молотый перец — по желанию.

Для приготовления лучше взять сковороду диаметром 20–22 см с хорошим антипригарным покрытием. В небольшой сковороде омлет получится высоким, как настоящий пирог.

Как приготовить испанский омлет с картошкой

Очистите картофель и нарежьте тонкими ломтиками толщиной около 3–4 мм. Лук очистите и нарежьте тонкими полукольцами. Налейте оливковое масло в сковороду и разогрейте на среднем огне. Добавьте картофель и лук. Уменьшите нагрев до умеренного: овощи должны медленно готовиться в масле, а не быстро покрываться тёмной корочкой. Готовьте примерно 15–20 минут, периодически аккуратно перемешивая. Картофель должен стать мягким и легко разламываться лопаткой. Переложите овощи в дуршлаг над миской, чтобы стекло лишнее масло. Его можно сохранить для дальнейшего приготовления. В глубокой миске разбейте яйца, добавьте соль и слегка перемешайте вилкой до однородности. Переложите тёплые картофель и лук к яйцам. Аккуратно перемешайте и оставьте на 5 минут. Вылейте из сковороды почти всё масло, оставив примерно 1 столовую ложку. Разогрейте её на среднем огне. Переложите яично-картофельную смесь в сковороду и разровняйте поверхность. Готовьте на небольшом огне около 5–7 минут, пока нижняя сторона не подрумянится, а края не станут устойчивыми. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, которая полностью перекрывает её края. Удерживая тарелку, осторожно переверните сковороду, чтобы омлет оказался на тарелке. Используйте прихватки: сковорода и масло горячие. Аккуратно сдвиньте тортилью обратно на сковороду необжаренной стороной вниз. Готовьте ещё 4–6 минут на небольшом огне. Для полностью приготовленного варианта середина должна стать плотной, без жидкой яичной массы. Переложите тортилью на блюдо и оставьте на 5 минут перед нарезкой.

Получится высокий картофельный омлет, который можно нарезать треугольными кусочками, словно пирог.

Почему испанская тортилья получается такой нежной

Секрет заключается в предварительном приготовлении картофеля.

В отличие от обычной жареной картошки, здесь не нужно добиваться хрустящей корочки. Ломтики медленно размягчаются в масле и сохраняют сочность.

Затем картофель соединяется с яйцами, которые при нагревании связывают все ингредиенты.

В результате получается плотное, но нежное блюдо с выраженным картофельным вкусом.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не пытайтесь приготовить тортилью из сырого картофеля, сразу залив его яйцами. Пока толстый слой овощей будет доходить до готовности, яйца могут пересохнуть или подгореть. Картофель нужно сначала полностью размягчить на сковороде и только затем смешивать с яичной массой.

Главная ошибка — слишком сильный огонь

Если жарить тортилью на сильном огне, нижняя часть быстро потемнеет, а середина останется сырой.

Поэтому после добавления яично-картофельной смеси нагрев лучше уменьшить.

Особенно важно это для высокого омлета, приготовленного в небольшой сковороде.

При умеренной температуре яйца схватываются постепенно, а картофель равномерно прогревается.

Если поверхность начинает темнеть слишком быстро, сразу уменьшите огонь.

Зачем добавлять так много картофеля

В классической испанской тортилье картофель — не дополнительный ингредиент, а основа блюда.

Именно он делает омлет толстым, сытным и похожим на пирог.

Яйца нужны прежде всего для того, чтобы соединить мягкие ломтики в единую массу.

Поэтому тортилья отличается от привычного воздушного омлета, в котором основную часть составляют яйца и молоко.

Молоко в традиционном варианте испанской тортильи обычно не используют.

Нужен ли лук

В Испании вопрос о луке в картофельной тортилье вызывает немало споров.

Одни предпочитают вариант con cebolla — с луком, другие готовят sin cebolla — без него.

Лук при медленном приготовлении становится мягким и придаёт блюду лёгкую сладость.

Но если его вкус не нравится, ингредиент можно исключить. Картофель и яйца останутся основой рецепта.

Почему тортилья разваливается при переворачивании

Чаще всего проблема возникает, когда нижняя сторона ещё недостаточно схватилась.

Перед переворачиванием края омлета должны стать плотными, а вся масса — достаточно устойчивой.

Также важно использовать тарелку большего диаметра, чем сковорода.

Для первого приготовления лучше взять небольшую сковороду с антипригарным покрытием: так переворачивать толстый омлет будет проще.

Если вы не уверены, что сможете безопасно перевернуть тортилью, приготовьте её двумя более тонкими порциями.

Как сделать тортилью менее жирной

В традиционном способе картофель готовят в достаточно большом количестве оливкового масла, но значительную его часть затем сливают.

Чтобы уменьшить жирность блюда, можно использовать 3–4 столовые ложки масла и готовить картофель на слабом огне под крышкой, периодически перемешивая.

При необходимости добавьте 1–2 столовые ложки воды, чтобы овощи не подгорали.

Однако вкус и текстура будут немного отличаться от классического варианта.

Что ещё можно добавить

Хотя традиционная тортилья готовится из небольшого количества продуктов, домашний вариант легко разнообразить.

С сыром: добавьте 40–50 г тёртого сыра в яичную смесь.

С грибами: вмешайте немного предварительно обжаренных шампиньонов.

С зеленью: используйте петрушку или зелёный лук.

С паприкой: добавьте щепотку сладкой копчёной паприки.

С болгарским перцем: обжарьте небольшое количество вместе с луком.

Но для первого раза лучше приготовить тортилью только с картофелем, яйцами и луком, чтобы оценить её характерный вкус.

С чем подавать испанский омлет

Тортилья хороша сама по себе, но особенно удачно сочетается со свежими овощами.

К ней можно подать помидоры, огурцы, зелёный салат или ломтик хлеба.

В Испании картофельную тортилью едят не только на завтрак. Её подают как закуску, используют для сэндвичей и нарезают небольшими кусочками для общего стола.

Остывшая тортилья становится плотнее, поэтому её удобно брать с собой в качестве перекуса при соблюдении условий хранения.

Как хранить готовую тортилью

После приготовления дайте омлету немного остыть и уберите в холодильник в закрытом контейнере, не оставляя при комнатной температуре дольше двух часов.

Хранить готовое блюдо желательно не более 2 дней.

Перед подачей его можно разогреть на сковороде под крышкой на небольшом огне или в микроволновой печи до полного прогревания.

Испанская картофельная тортилья — пример того, как из простейших продуктов получается необычное и сытное блюдо. Картофель делает её нежной, лук добавляет лёгкую сладость, а яйца соединяют ингредиенты в толстый румяный омлет. Всё готовится на одной сковороде, без духовки и сложных кулинарных приёмов.

Может быть интересно: