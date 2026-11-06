Когда до зарплаты далеко, готовлю этот пирог из капусты: заливаю простым тестом — получается целый противень

Когда нужно накормить всю семью, а тратить много денег на продукты не хочется, выручает обычная белокочанная капуста. Из неё можно приготовить большой заливной пирог с нежной начинкой и румяной корочкой. Ингредиенты самые доступные, а тесто замешивается за несколько минут.

Особенно удобен этот рецепт тем, что не нужно возиться с дрожжами, раскатывать тесто и лепить пирожки. Достаточно подготовить капусту, смешать простые продукты и отправить всё в духовку. Получится целый противень сытной домашней выпечки.

Какие продукты понадобятся

На противень размером примерно 30 × 35 см, около 10–12 порций.

Для начинки:

белокочанная капуста — 900 г;

репчатый лук — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для заливного теста:

кефир — 500 мл;

яйца — 4 шт.;

пшеничная мука — 350 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

соль — 1 ч. л. без горки.

Для более насыщенного вкуса можно добавить немного укропа или зелёного лука, но и без них пирог получается ароматным.

Как приготовить большой капустный пирог

Тонко нашинкуйте капусту. Лук нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной тёрке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте лук 2–3 минуты. Добавьте морковь и готовьте ещё пару минут. Выложите капусту, посолите, поперчите и тушите на среднем огне примерно 12–15 минут, периодически помешивая. Капуста должна стать мягче, но не превратиться в кашу. Снимите начинку с огня и дайте ей немного остыть. Если на дне сковороды осталась жидкость, слейте её. В глубокой миске взбейте яйца с солью, добавьте кефир и растительное масло. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте венчиком до однородности. Тесто должно получиться примерно как густая сметана. Разогрейте духовку до 180 °C. Застелите противень пергаментом, формируя небольшие бортики. Для жидкого теста нужен противень с достаточно высокими краями. Вылейте примерно половину теста и равномерно распределите его по дну. Разложите капустную начинку, оставляя небольшое расстояние от краёв. Залейте оставшимся тестом и аккуратно разровняйте поверхность. Выпекайте при 180 °C около 35–45 минут до золотистого цвета. Проверьте готовность деревянной шпажкой: на ней не должно оставаться сырого теста. Дайте пирогу постоять 10–15 минут, затем нарежьте порционными кусочками.

Готовая выпечка получается мягкой, с сочной капустной прослойкой и аппетитной корочкой.

Почему капусту лучше сначала потушить

Сырая капуста во время запекания выделяет много влаги. Из-за этого тесто вокруг начинки может остаться слишком влажным, особенно если пирог большой.

Предварительное тушение помогает сделать капусту мягче и убрать часть лишней жидкости.

Кроме того, обжаренные лук и морковь придают начинке более насыщенный вкус.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после тушения обязательно остудите капусту и убедитесь, что на дне сковороды не осталось жидкости. Если выложить горячую и слишком влажную начинку на тесто, нижний слой пирога может плохо пропечься. Для большого противня это особенно важно.

Главная ошибка — слишком жидкое тесто

Иногда в заливное тесто добавляют больше кефира, чтобы его было легче распределить по противню.

Но слишком жидкая смесь может плохо удерживать начинку, а пирог получится влажным и недостаточно пышным.

Правильная консистенция — густая, но текучая. Тесто должно медленно стекать с ложки широкой лентой.

Если оно получилось слишком жидким, добавьте 1–2 столовые ложки муки.

Если, наоборот, слишком густым — немного кефира.

Как сделать пирог ещё дешевле

Этот рецепт легко адаптировать под продукты, которые уже есть дома.

Если нет моркови, её можно не добавлять. Вместо кефира подойдёт несладкий натуральный йогурт, а при необходимости — простокваша.

Для начинки можно использовать капусту, оставшуюся после приготовления других блюд, если она правильно хранилась.

Главное, чтобы она не была слишком влажной.

Дополнительные дорогие ингредиенты не нужны: капуста с луком сама по себе создаёт достаточно насыщенный вкус.

Что добавить в начинку для разнообразия

Если хочется сделать пирог сытнее, можно использовать простые добавки:

Варёные яйца: 2–3 штуки хорошо сочетаются с капустой.

Картофель: небольшое количество отварного картофеля сделает начинку плотнее.

Зелёный лук: придаст свежий аромат.

Шампиньоны: предварительно обжаренные грибы добавят насыщенности.

Укроп: подчеркнёт вкус капусты.

При добавлении картофеля или грибов желательно немного уменьшить количество капусты, чтобы начинка не оказалась слишком объёмной для теста.

Почему пирог может не пропечься

Чаще всего проблема возникает из-за слишком толстого слоя начинки, избытка влаги или недостаточного времени выпекания.

Если поверхность уже стала золотистой, а внутри тесто остаётся сырым, накройте противень фольгой и продолжайте выпекать при 170 °C ещё 10–15 минут.

Не стоит резко увеличивать температуру: верх может подгореть раньше, чем пропечётся середина.

Также важно учитывать размер противня. В более маленькой форме пирог получится выше, поэтому времени потребуется больше.

С чем подавать капустный пирог

Такой пирог можно есть и горячим, и холодным.

Он хорошо сочетается со сметаной, натуральным йогуртом или простым чесночным соусом.

Для полноценного обеда достаточно дополнить его овощным салатом или чашкой горячего бульона.

Большой противень удобно нарезать на порции и брать с собой на работу в качестве перекуса.

Как хранить готовый пирог

После остывания переложите кусочки в закрытый контейнер и уберите в холодильник.

Хранить пирог рекомендуется не более 3 дней.

Перед подачей его можно разогреть в духовке при 160–170 °C или на сковороде под крышкой.

Если нужно приготовить еду на несколько дней вперёд, часть полностью остывшего пирога можно заморозить порционными кусочками.

Большой заливной пирог с капустой — удачный вариант бюджетного домашнего ужина. Из недорогих продуктов получается сразу много порций, а приготовление не требует сложных кулинарных навыков. Мягкое тесто, сочная капустная начинка и румяная корочка делают такую выпечку вкусной даже без мяса и сыра.

Может быть интересно: