Обычные шампиньоны превращаю в сытный ужин: начиняю картофелем и сыром — запекаю до румяной корочки

Из обычных шампиньонов можно приготовить горячее блюдо, которое выглядит как ресторанная закуска, но не требует дорогих продуктов. Достаточно наполнить грибные шляпки нежным картофельным пюре, добавить сыр и отправить в духовку. Получается сытный ужин с сочными грибами и аппетитной золотистой корочкой.

Особенно удобно использовать крупные шампиньоны: в них помещается больше начинки, а готовое блюдо легко подавать порционно. На приготовление уйдёт около 45 минут, причём большую часть времени продукты будут запекаться в духовке.

Какие продукты понадобятся

На 3–4 порции:

крупные шампиньоны — 8–10 шт.;

картофель — 400 г;

твёрдый сыр — 120 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

сливочное масло — 20 г;

молоко — 40–50 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежая зелень — для подачи.

Лучше выбирать шампиньоны примерно одинакового размера, с плотными шляпками без повреждений.

Как приготовить фаршированные шампиньоны

Очистите картофель, нарежьте небольшими кусочками и отварите в подсоленной воде до мягкости. Слейте воду, добавьте сливочное масло и тёплое молоко. Разомните картофель в густое пюре. Пока картофель варится, очистите шампиньоны от загрязнений. При необходимости быстро промойте их и тщательно обсушите. Аккуратно удалите ножки грибов, стараясь не повредить шляпки. Грибные ножки мелко нарежьте. Лук и чеснок измельчите. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук 2–3 минуты, затем добавьте грибные ножки и готовьте ещё 5–7 минут, пока лишняя влага не испарится. Добавьте чеснок, перемешайте и снимите с огня. Соедините картофельное пюре с обжаренными грибами и луком. Добавьте половину натёртого сыра, немного перца и перемешайте. Разогрейте духовку до 190 °C. Разложите грибные шляпки на противне или в форме для запекания. Слегка посолите изнутри. Наполните каждую шляпку картофельной начинкой, формируя небольшую горку. Посыпьте оставшимся сыром. Запекайте 20–25 минут при 190 °C, пока грибы не станут мягкими, а сыр не расплавится и не подрумянится. Перед подачей посыпьте свежей зеленью.

Готовые шампиньоны получаются сочными, а картофельная начинка — мягкой и ароматной.

Почему грибы лучше начинять густым пюре

Шампиньоны при нагревании выделяют влагу. Если картофельная начинка будет слишком жидкой, она может потерять форму, а на дне формы соберётся много жидкости.

Поэтому для этого рецепта лучше готовить достаточно густое пюре, добавляя молоко небольшими порциями.

Обжаренные грибные ножки делают начинку ароматнее и позволяют использовать практически весь продукт.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед начинением тщательно обсушите грибные шляпки, а нарезанные ножки обжаривайте до испарения лишней жидкости. Так картофельная масса не станет водянистой, а сырная корочка получится более румяной.

Главная ошибка — слишком мелкие шампиньоны

Для фарширования удобнее использовать крупные грибы с широкими шляпками.

В маленьких шампиньонах сложно разместить достаточно начинки, а при длительном запекании они могут заметно уменьшиться в размере.

Если крупных грибов нет, используйте средние, но сократите количество начинки для каждой шляпки и следите за временем приготовления.

Какой сыр лучше подходит

Для запекания можно использовать российский сыр, гауду, эдам или другой полутвёрдый сорт, который хорошо плавится.

Моцарелла для пиццы сделает начинку более тягучей, но корочка может получиться менее выраженной.

Если хочется насыщенного вкуса, смешайте обычный полутвёрдый сыр с небольшим количеством пармезана.

Как сделать начинку ещё вкуснее

Картофель хорошо сочетается с разными добавками.

Укроп: придаст начинке свежий аромат.

Зелёный лук: добавит лёгкую пикантность.

Сметана: одна столовая ложка сделает пюре нежнее, если оно получилось слишком сухим.

Паприка: добавит пряные нотки.

Обжаренный бекон: подойдёт тем, кто хочет более насыщенный мясной вариант.

Важно не добавлять слишком много влажных ингредиентов, чтобы начинка сохраняла форму.

Почему шампиньоны выделяют много воды

Грибы содержат значительное количество влаги, которая выходит при нагревании.

Полностью избежать этого невозможно, но можно уменьшить количество жидкости в готовом блюде.

Не замачивайте шампиньоны перед приготовлением и не укладывайте их слишком плотно.

Лучше использовать достаточно широкую форму, чтобы между грибами оставалось немного пространства.

Если на дне формы после запекания появилась жидкость, аккуратно переложите шампиньоны на сервировочную тарелку.

Можно ли приготовить в аэрогриле

Да. Разложите фаршированные шампиньоны в корзине одним слоем.

Готовьте при 180 °C примерно 12–18 минут, пока грибы не станут мягкими, а сыр не подрумянится.

Точное время зависит от размера шампиньонов и мощности прибора.

С чем подавать фаршированные грибы

Шампиньоны с картофелем и сыром достаточно сытные, поэтому могут стать самостоятельным блюдом.

К ним хорошо подойдут свежие огурцы, помидоры или салат из зелени.

Для более насыщенного вкуса можно подать сметанный соус с чесноком и укропом.

Такие грибы удобно готовить и для праздничного стола: порционная подача выглядит аккуратно, а начинку можно подготовить заранее.

Как хранить готовое блюдо

Остывшие шампиньоны переложите в закрытый контейнер и уберите в холодильник в течение двух часов после приготовления.

Хранить их желательно не более 2–3 дней.

Разогревать лучше в духовке при 160–170 °C до полного прогревания. Так сыр снова станет мягким, а начинка не потеряет форму.

Фаршированные шампиньоны с картофелем и сыром — простой способ приготовить необычный ужин из привычных продуктов. Сочная грибная шляпка, нежное пюре и золотистая сырная корочка отлично сочетаются между собой. А благодаря порционной подаче такое блюдо подойдёт не только для семейного ужина, но и для встречи гостей.

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