Обычную овсянку превращаю в яблочный пирог: смешиваю с бананом и корицей — мука не нужна

Овсяные хлопья необязательно превращать в кашу. Если добавить к ним спелый банан, сочные яблоки и немного корицы, получится ароматный домашний пирог без пшеничной муки. Сверху он слегка подрумянивается, а внутри остаётся мягким и влажным.

Такой рецепт особенно удобен для завтрака или чаепития. Банан придаёт естественную сладость, яблоки делают выпечку сочной, а овсянка помогает пирогу держать форму. При этом тесто готовится без миксера и сложных ингредиентов.

Какие продукты понадобятся

На 6 порций:

овсяные хлопья — 180 г;

спелые бананы — 2 шт. (около 200 г мякоти);

яблоки — 2 средних (около 250 г);

яйца — 2 шт.;

молоко — 120 мл;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

молотая корица — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л. по желанию;

соль — небольшая щепотка;

растительное масло — 1 ч. л. для смазывания формы.

Для этого рецепта лучше использовать обычные овсяные хлопья длительной варки. Они хорошо впитывают влагу и сохраняют приятную текстуру после выпекания.

Бананы желательно выбирать очень спелые, с небольшими тёмными пятнышками на кожуре. Они слаще и легче разминаются.

Как приготовить яблочный пирог из овсянки

Разогрейте духовку до 180 °C. Очистите бананы и разомните вилкой до состояния густого пюре. Разбейте в миску яйца, добавьте молоко и перемешайте венчиком. Соедините яичную смесь с банановым пюре. Добавьте овсяные хлопья, разрыхлитель, корицу, ванильный сахар и щепотку соли. Тщательно перемешайте и оставьте на 10–15 минут, чтобы хлопья немного набухли. Вымойте яблоки, удалите сердцевину. Одно яблоко нарежьте небольшими кубиками, второе — тонкими ломтиками для украшения. Вмешайте яблочные кубики в овсяную массу. Смажьте форму диаметром 18–20 см небольшим количеством масла или застелите пергаментом. Переложите тесто в форму и разровняйте ложкой. Сверху разложите яблочные ломтики, слегка вдавливая их в тесто. Поставьте пирог в духовку на 35–45 минут. Верх должен подрумяниться, а середина — стать устойчивой. Достаньте пирог и оставьте в форме на 15–20 минут. За это время он немного уплотнится и будет легче нарезаться.

Готовая выпечка получается мягкой, с выраженным яблочным ароматом и лёгкими нотками корицы.

Почему пирог получается без муки

В этом рецепте роль мучной основы выполняют овсяные хлопья.

Во время набухания они впитывают молоко и влагу из фруктов, а при выпекании становятся мягкими.

Яйца помогают соединить ингредиенты и придают пирогу устойчивость.

Банановое пюре дополнительно связывает массу и делает её более нежной.

Поэтому добавлять пшеничную муку не требуется.

Однако по текстуре такой пирог отличается от классического бисквита: он получается более плотным и влажным, напоминая нежную овсяную запеканку.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не разрезайте овсяный пирог сразу после духовки. Пока он горячий, середина может казаться слишком мягкой. Дайте выпечке постоять хотя бы 15–20 минут: хлопья продолжат впитывать влагу, и кусочки будут лучше сохранять форму.

Главная ошибка — слишком много яблок

Яблоки при нагревании выделяют сок.

Если добавить слишком много фруктов, овсяная основа может получиться водянистой, особенно в центре пирога.

На 180 г хлопьев достаточно примерно 250 г яблок.

Лучше выбирать плоды с плотной мякотью, которые хорошо сохраняют форму при выпекании.

Если яблоки очень сочные, можно немного уменьшить количество молока — примерно на 20–30 мл.

Нужно ли измельчать овсяные хлопья

Это зависит от желаемой текстуры.

Если использовать хлопья целиком, пирог получится более фактурным, с заметными кусочками овсянки.

Для более однородной структуры можно измельчить половину хлопьев в блендере до крупной крошки.

Полностью превращать овсянку в муку необязательно.

Лучше сохранить часть хлопьев целыми: так выпечка будет напоминать домашний яблочный пирог с нежной зерновой основой.

Можно ли приготовить без сахара

Да. Если бананы достаточно спелые, а яблоки сладкие, дополнительный сахар не понадобится.

Именно фрукты придают тесту естественную сладость.

Однако такой пирог будет менее сладким, чем привычная магазинная выпечка.

Если хочется более выраженного десертного вкуса, можно добавить 1–2 столовые ложки сахара или немного изюма.

Как сделать пирог ароматнее

Корица хорошо сочетается с яблоками, но вкус можно дополнить и другими ингредиентами.

С орехами: добавьте 30 г измельчённых грецких орехов.

С изюмом: вмешайте 40 г предварительно промытого изюма.

С ванилью: используйте немного ванильного экстракта.

С лимонной цедрой: добавьте ½ чайной ложки мелко натёртой цедры.

С какао: вмешайте 1 столовую ложку какао для шоколадного оттенка.

Не стоит добавлять сразу слишком много влажных ингредиентов, иначе время выпекания увеличится.

Почему пирог может получиться сырым внутри

Чаще всего причина заключается в слишком большом количестве жидкости или неподходящей форме.

Если использовать маленькую глубокую форму, слой теста получится толстым и будет пропекаться дольше.

Оптимальный вариант — форма диаметром около 18–20 см.

Также важно учитывать особенности духовки: время приготовления может немного отличаться.

Проверять готовность лучше деревянной шпажкой. На ней не должно оставаться жидкого теста, хотя отдельные влажные крошки допустимы.

Если верх уже подрумянился, а середина ещё не готова, накройте форму фольгой и продолжайте выпекать ещё 5–10 минут.

Можно ли заменить молоко кефиром

Да, вместо молока можно использовать такое же количество кефира.

Он придаст выпечке лёгкую кислинку и немного изменит структуру.

Также подойдёт натуральный йогурт, разбавленный небольшим количеством воды до консистенции молока.

Если используете густой йогурт без разбавления, тесто может получиться слишком плотным.

С чем подавать яблочный пирог

Пирог вкусен и тёплым, и полностью остывшим.

На завтрак его можно подать с натуральным йогуртом или творогом.

Для десертного варианта подойдёт ложка сметаны, немного мёда или ягодного соуса.

Особенно хорошо яблочный вкус раскрывается после небольшого охлаждения, когда выпечка становится плотнее и легче нарезается.

Как хранить готовый пирог

Поскольку в составе есть яйца, молоко и свежие фрукты, готовую выпечку лучше хранить в холодильнике.

После полного остывания переложите пирог в закрытый контейнер.

Желательно употребить его в течение 2–3 дней.

Перед подачей кусочек можно немного подогреть в микроволновой печи или духовке.

Также пирог удобно нарезать порциями и заморозить, чтобы позже быстро разогреть к завтраку.

Овсяный пирог с яблоками, бананом и корицей — простой способ приготовить домашнюю выпечку без пшеничной муки. Для него нужны доступные продукты, а основную сладость дают фрукты. Получается ароматный, мягкий и достаточно сытный десерт, который одинаково хорошо подходит для завтрака и чаепития.

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