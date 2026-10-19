Итальянцы готовят пирог, который специально ломают руками: сбризолона получается рассыпчатой и ароматной
ПроКазань
Не каждый пирог нужно аккуратно нарезать ножом. В Италии есть десерт, который принято разламывать руками на неровные кусочки. Его готовят из сливочного масла, муки, сахара и миндаля, а главная особенность заключается в необычной рассыпчатой текстуре.
Называется эта выпечка сбризолона (sbrisolona). Родом она из Мантуи, города в итальянской Ломбардии. В отличие от привычных пирогов, сбризолона не имеет мягкой начинки или воздушного бисквита. Она получается плотной, хрустящей и ароматной, с выраженным ореховым вкусом.
Приготовить такой десерт дома проще, чем кажется. Тесто не нужно раскатывать, а для начинки ничего не придётся взбивать или варить.
Какие продукты понадобятся
На форму диаметром 22–24 см:
пшеничная мука — 150 г;
кукурузная мука мелкого помола — 150 г;
сливочное масло — 150 г;
сахар — 130 г;
миндаль — 130 г;
яичный желток — 1 шт.;
лимонная цедра — 1 ч. л.;
ванильный сахар — 1 ч. л.;
соль — щепотка.
Для сбризолоны важно использовать именно кукурузную муку, а не крахмал. Она придаёт выпечке характерную зернистость и помогает получить хрустящую текстуру.
Миндаль лучше взять с кожицей. Часть орехов можно оставить целыми для украшения, а остальные крупно порубить ножом.
Как приготовить итальянскую сбризолону
Разогрейте духовку до 170 °C. Подготовьте форму, застелив дно пергаментом.
Смешайте в глубокой миске пшеничную и кукурузную муку, сахар, ванильный сахар и щепотку соли.
Добавьте измельчённый миндаль и натёртую лимонную цедру. Хорошо перемешайте сухие ингредиенты.
Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и добавьте в мучную смесь.
Разотрите массу пальцами до образования крупных и мелких крошек. Затем добавьте желток и быстро перемешайте. Тесто должно оставаться рассыпчатым, а не собираться в гладкий шар.
Пересыпьте крошку в подготовленную форму. Распределите её равномерным слоем толщиной около 2 см, но не утрамбовывайте слишком сильно.
Сверху разложите оставшийся целый миндаль, слегка вдавливая орехи в поверхность.
Выпекайте примерно 35–45 минут до насыщенного золотистого цвета. Готовая сбризолона должна хорошо подрумяниться и приобрести выраженный ореховый аромат.
Достаньте пирог из духовки и полностью остудите в форме. Горячая выпечка очень хрупкая, поэтому переносить её сразу не стоит.
После остывания сбризолону можно переложить на большое блюдо и разломать на кусочки руками.
Почему этот пирог специально ломают
Название sbrisolona связано с итальянским диалектным словом, обозначающим крошки. Это точно отражает характер десерта: он легко раскалывается на неровные фрагменты и слегка крошится при каждом укусе.
В отличие от песочного пирога, который стараются сделать ровным и аккуратным, сбризолона ценится именно за неоднородную структуру. Кукурузная мука создаёт лёгкую зернистость, миндаль добавляет хруст, а сливочное масло объединяет ингредиенты и придаёт насыщенный вкус.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не замешивайте тесто до однородности и не прессуйте его в форме. Если слишком долго растирать ингредиенты или сильно уплотнять крошку, пирог получится твёрдым и потеряет характерную рассыпчатость.
С чем подавать сбризолону
В Италии этот десерт часто подают к кофе или после основного приёма пищи. Небольшие кусочки удобно брать руками, а насыщенный сливочно-ореховый вкус хорошо сочетается с эспрессо.
Дома сбризолону можно подать с чаем, горячим шоколадом или шариком ванильного мороженого. При желании добавьте немного свежих ягод — их кислинка уравновесит сладость выпечки.
Хранить полностью остывший пирог лучше в плотно закрытом контейнере при комнатной температуре в сухом прохладном месте. Так он дольше сохранит хрустящую текстуру.
Сбризолона понравится тем, кто любит песочное печенье, ореховые десерты и простую домашнюю выпечку. Здесь не требуется идеальная форма или аккуратная нарезка: чем естественнее получаются кусочки, тем ближе десерт к традиционной итальянской подаче.
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