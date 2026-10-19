Итальянцы готовят пирог, который специально ломают руками: сбризолона получается рассыпчатой и ароматной

Не каждый пирог нужно аккуратно нарезать ножом. В Италии есть десерт, который принято разламывать руками на неровные кусочки. Его готовят из сливочного масла, муки, сахара и миндаля, а главная особенность заключается в необычной рассыпчатой текстуре.

Называется эта выпечка сбризолона (sbrisolona). Родом она из Мантуи, города в итальянской Ломбардии. В отличие от привычных пирогов, сбризолона не имеет мягкой начинки или воздушного бисквита. Она получается плотной, хрустящей и ароматной, с выраженным ореховым вкусом.

Приготовить такой десерт дома проще, чем кажется. Тесто не нужно раскатывать, а для начинки ничего не придётся взбивать или варить.

Какие продукты понадобятся

На форму диаметром 22–24 см:

пшеничная мука — 150 г;

кукурузная мука мелкого помола — 150 г;

сливочное масло — 150 г;

сахар — 130 г;

миндаль — 130 г;

яичный желток — 1 шт.;

лимонная цедра — 1 ч. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для сбризолоны важно использовать именно кукурузную муку, а не крахмал. Она придаёт выпечке характерную зернистость и помогает получить хрустящую текстуру.

Миндаль лучше взять с кожицей. Часть орехов можно оставить целыми для украшения, а остальные крупно порубить ножом.

Как приготовить итальянскую сбризолону

Разогрейте духовку до 170 °C. Подготовьте форму, застелив дно пергаментом. Смешайте в глубокой миске пшеничную и кукурузную муку, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Добавьте измельчённый миндаль и натёртую лимонную цедру. Хорошо перемешайте сухие ингредиенты. Холодное сливочное масло нарежьте небольшими кубиками и добавьте в мучную смесь. Разотрите массу пальцами до образования крупных и мелких крошек. Затем добавьте желток и быстро перемешайте. Тесто должно оставаться рассыпчатым, а не собираться в гладкий шар. Пересыпьте крошку в подготовленную форму. Распределите её равномерным слоем толщиной около 2 см, но не утрамбовывайте слишком сильно. Сверху разложите оставшийся целый миндаль, слегка вдавливая орехи в поверхность. Выпекайте примерно 35–45 минут до насыщенного золотистого цвета. Готовая сбризолона должна хорошо подрумяниться и приобрести выраженный ореховый аромат. Достаньте пирог из духовки и полностью остудите в форме. Горячая выпечка очень хрупкая, поэтому переносить её сразу не стоит.

После остывания сбризолону можно переложить на большое блюдо и разломать на кусочки руками.

Почему этот пирог специально ломают

Название sbrisolona связано с итальянским диалектным словом, обозначающим крошки. Это точно отражает характер десерта: он легко раскалывается на неровные фрагменты и слегка крошится при каждом укусе.

В отличие от песочного пирога, который стараются сделать ровным и аккуратным, сбризолона ценится именно за неоднородную структуру. Кукурузная мука создаёт лёгкую зернистость, миндаль добавляет хруст, а сливочное масло объединяет ингредиенты и придаёт насыщенный вкус.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не замешивайте тесто до однородности и не прессуйте его в форме. Если слишком долго растирать ингредиенты или сильно уплотнять крошку, пирог получится твёрдым и потеряет характерную рассыпчатость.

С чем подавать сбризолону

В Италии этот десерт часто подают к кофе или после основного приёма пищи. Небольшие кусочки удобно брать руками, а насыщенный сливочно-ореховый вкус хорошо сочетается с эспрессо.

Дома сбризолону можно подать с чаем, горячим шоколадом или шариком ванильного мороженого. При желании добавьте немного свежих ягод — их кислинка уравновесит сладость выпечки.

Хранить полностью остывший пирог лучше в плотно закрытом контейнере при комнатной температуре в сухом прохладном месте. Так он дольше сохранит хрустящую текстуру.

Сбризолона понравится тем, кто любит песочное печенье, ореховые десерты и простую домашнюю выпечку. Здесь не требуется идеальная форма или аккуратная нарезка: чем естественнее получаются кусочки, тем ближе десерт к традиционной итальянской подаче.

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