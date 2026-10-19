Новости Татарстана

М-7 под Алабугой перекроют ночью 20 и 21 октября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
На трассе М-7 под Алабугой две ночи подряд пере...

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Движение по трассе М-7 в Татарстане ограничат на 1018-м километре — это участок рядом с особой экономической зоной «Алабуга». Причина — дорожные работы. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Перекрытие будет действовать две ночи подряд, 20 и 21 октября, с полуночи до пяти утра. В ведомстве попросили автомобилистов заранее продумывать маршрут и не игнорировать требования временных дорожных знаков. Как только работы завершатся, движение по этому отрезку вернётся в обычный режим.

Тем, кто едет из Казани в сторону Набережных Челнов, стоит свернуть с М-7 на 1011-м километре на региональную дорогу 16К-0809 — подъезд к Елабуге. Это позволит обойти закрытый участок.

В обратном направлении, из Набережных Челнов в Казань, объезд начинается раньше: съезд с магистрали предусмотрен на 1029-м километре, тоже на подъезд к Елабуге.

Для транспорта, который следует из Ижевска в сторону Казани, предложен маршрут по региональной дороге 16К-0816 М-7 «Волга» через подъезд к Ижевску и Перми с дальнейшим выездом на подъезд к Елабуге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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