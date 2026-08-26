Более 860 студентов Татарстана работали вожатыми летом 2026 года

Более 860 студентов из Татарстана отработали этим летом вожатыми в детских оздоровительных лагерях. Они помогли организовать отдых 14,8 тысячи детей в 31 лагере — в Татарстане, Крыму и Краснодарском крае, сообщили в студотрядах республики.

Самым неожиданным эпизодом сезона стала эвакуация из Крыма. Десять вожатых из Татарстана работали в молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс» в Форосе. После приостановки детского отдыха на полуострове до 1 сентября ребят вместе с сопровождающими оперативно перевезли в поселок Сукко Краснодарского края. В дороге и на новом месте вожатые следили за безопасностью и комфортом детей. Еще 28 студентов трудятся в лагере «Нива» и участвуют во Всероссийском проекте «Дельфин.RU».

В этом году в лагерях впервые появились рабочие места для подростков: шестеро несовершеннолетних стали помощниками вожатых, еще 67 заняли сервисные должности. Всего на разных позициях — от поваров до конюхов — работали 160 молодых людей.

Как рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев, подготовку прошли больше 1,1 тысячи человек, все получили свидетельства государственного образца. По его словам, в педагогических отрядах по всей стране этим летом заняты свыше 60 тысяч студентов — они закрывают около 80% потребности лагерей в вожатых.