Новости Татарстана

Более 860 студентов Татарстана работали вожатыми летом 2026 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Более 860 студентов Татарстана летом 2026 года ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Более 860 студентов из Татарстана отработали этим летом вожатыми в детских оздоровительных лагерях. Они помогли организовать отдых 14,8 тысячи детей в 31 лагере — в Татарстане, Крыму и Краснодарском крае, сообщили в студотрядах республики.

Самым неожиданным эпизодом сезона стала эвакуация из Крыма. Десять вожатых из Татарстана работали в молодежном центре «Сэлэт – Ак Барс» в Форосе. После приостановки детского отдыха на полуострове до 1 сентября ребят вместе с сопровождающими оперативно перевезли в поселок Сукко Краснодарского края. В дороге и на новом месте вожатые следили за безопасностью и комфортом детей. Еще 28 студентов трудятся в лагере «Нива» и участвуют во Всероссийском проекте «Дельфин.RU».

В этом году в лагерях впервые появились рабочие места для подростков: шестеро несовершеннолетних стали помощниками вожатых, еще 67 заняли сервисные должности. Всего на разных позициях — от поваров до конюхов — работали 160 молодых людей.

Как рассказал директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев, подготовку прошли больше 1,1 тысячи человек, все получили свидетельства государственного образца. По его словам, в педагогических отрядах по всей стране этим летом заняты свыше 60 тысяч студентов — они закрывают около 80% потребности лагерей в вожатых.

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