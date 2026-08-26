Картошку для жарки сначала заливаю водой: после одного шага корочка получается заметно лучше
Про Казань
Жареная картошка кажется одним из самых простых блюд, но именно с корочкой чаще всего возникают проблемы. Ломтики уже мягкие, некоторые начинают разваливаться, а золотистых хрустящих краев почти нет. Я долго списывала это на сковороду или сорт картофеля, пока не изменила подготовку перед жаркой.
Теперь нарезанную картошку сначала заливаю холодной водой примерно на 15–20 минут. После этого тщательно обсушиваю и только тогда отправляю на хорошо разогретую сковороду. Вода смывает часть крахмала с поверхности ломтиков, благодаря чему они меньше склеиваются между собой и легче покрываются корочкой.
После нарезки картошка отправляется не на сковороду
Картофель очищаю и нарезаю брусочками примерно одинаковой толщины. Сразу после этого перекладываю в глубокую миску и полностью заливаю холодной водой. Если картошка очень крахмалистая, вода довольно быстро становится мутной.
Долго вымачивать ломтики для обычной домашней жарки я не вижу смысла. Обычно хватает 15–20 минут, после чего воду сливаю и еще раз быстро промываю картофель. Сам по себе этот прием не гарантирует идеальную корочку, но заметно упрощает дальнейшую жарку.
О том, что нарезанный картофель можно промывать для удаления лишнего поверхностного крахмала, пишут и авторы «Гастрономъ». Этот прием используют в том числе при приготовлении картофеля, от которого хотят получить более выраженную поджаренную поверхность.
Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше картошку я нарезала прямо над сковородой и сразу начинала жарить. Теперь, если есть лишние 15 минут, обязательно оставляю ломтики в холодной воде. Особенно заметна разница с крахмалистой картошкой — кусочки меньше липнут друг к другу и проще подрумяниваются».
Самый важный шаг начинается после воды
Если достать мокрую картошку из миски и сразу бросить в горячее масло, результат может оказаться даже хуже. Влага на поверхности будет мешать нормальному обжариванию, а попавшие в горячий жир капли способны вызвать сильные брызги.
Про Казань
Поэтому после замачивания раскладываю ломтики на чистом кухонном или бумажном полотенце и тщательно промакиваю. Картошка перед сковородой должна быть максимально сухой. Только после этого начинаю нагревать масло.
Именно сочетание двух действий дает нужный эффект: сначала смывается часть поверхностного крахмала, а затем удаляется вода, которая мешала бы образованию корочки.
На сковороде первые минуты картошку не трогаю
Хорошо разогреваю широкую сковороду, добавляю растительное масло и выкладываю картофель. Стараюсь не набивать посуду до самого верха: в слишком толстом слое ломтики выделяют много пара и начинают скорее тушиться.
После выкладывания несколько минут вообще не беру лопатку. Нижняя сторона должна успеть подрумяниться. Только когда на ней появилась заметная корочка, аккуратно переворачиваю картофель и снова оставляю в покое.
Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Когда я только начала замачивать картошку, совершала другую ошибку — после воды плохо ее вытирала. На сковороде все начинало шипеть и брызгаться, а красивой корочки все равно не было. Теперь обсушивание для меня даже важнее самого замачивания».
Крышку в начале не использую
Накрывать картошку сразу после выкладывания кажется логичным: под крышкой она действительно быстрее становится мягкой. Но вместе с этим внутри сковороды остается пар, а он как раз мешает получить сухую поджаренную поверхность.
Поэтому основную часть времени жарю без крышки. Если ломтики получились толстыми и внутри еще жестковаты, ближе к концу можно ненадолго уменьшить нагрев и довести их до готовности.
Лук тоже добавляю не в самом начале. Ему требуется гораздо меньше времени, поэтому отправляю его к уже частично подрумяненной картошке. Иначе к моменту готовности картофеля мелкие кусочки лука могут слишком сильно потемнеть.
Одного замачивания для корочки недостаточно
Холодная вода — полезный подготовительный прием, но она не исправит все ошибки на сковороде. Если оставить ломтики мокрыми, сложить их огромной горой и постоянно перемешивать, хрустящей поверхности все равно не получится.
Поэтому мой порядок теперь такой: нарезаю картофель, оставляю в холодной воде на 15–20 минут, тщательно обсушиваю и выкладываю на хорошо разогретую сковороду не слишком толстым слоем. После этого даю первой стороне спокойно подрумяниться и только затем беру лопатку.
Именно после такой подготовки картошка получается не просто мягкой и жареной, а с теми самыми золотистыми краями, которых обычно и ждешь от блюда со сковороды.
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