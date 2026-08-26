Медь обновила ценовой рекорд, превысив $14 415,5 за тонну

Медь на Лондонской бирже металлов достигла исторического максимума: трехмесячные фьючерсы подорожали до $14 415,5 за тонну. Это рекордное значение после роста на 0,5% в среду.

Днем ранее, во вторник, котировки выросли еще на 0,5% и составляли $14 349,5 за тонну. На бирже Comex сентябрьские контракты на медь торгуются по $6,73 за фунт, что на 0,3% выше уровня закрытия 25 августа.

Китайская Zijin Mining предупредила, что из-за затопления на предприятии в Демократической Республике Конго производство в этом году может сократиться на 57 тыс. тонн, что усилит напряжение на рынке.

С начала года стоимость меди на LME выросла примерно на 16%. Причиной стали значительные поставки металла в США и сокращение запасов в других странах, сообщает Царьград.