Медь обновила ценовой рекорд, превысив $14 415,5 за тонну
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Медь на Лондонской бирже металлов достигла исторического максимума: трехмесячные фьючерсы подорожали до $14 415,5 за тонну. Это рекордное значение после роста на 0,5% в среду.
Днем ранее, во вторник, котировки выросли еще на 0,5% и составляли $14 349,5 за тонну. На бирже Comex сентябрьские контракты на медь торгуются по $6,73 за фунт, что на 0,3% выше уровня закрытия 25 августа.
Китайская Zijin Mining предупредила, что из-за затопления на предприятии в Демократической Республике Конго производство в этом году может сократиться на 57 тыс. тонн, что усилит напряжение на рынке.
С начала года стоимость меди на LME выросла примерно на 16%. Причиной стали значительные поставки металла в США и сокращение запасов в других странах, сообщает Царьград.
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